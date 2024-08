L’Apple I coûtait 666,66 $ : ces photos du PC prises par Steve Jobs en valent beaucoup plus

Crédit : RR Auction

En 1976, Apple sortait son premier produit, le bien nommé Apple I, l’un des tous premiers Personal Computer (PC) grand public. Conçu par Steve Wozniak et fabriqué dans le garage de Steve Jobs, cet ordinateur aura marqué l’histoire en lançant Apple, qui devait devenir un jour l’une des plus grandes entreprises au monde.

Les deux compères, avec leur partenaire Ronald Wayne, décidèrent de fixer son prix à 666,66 dollars : une étiquette environ trois fois supérieure à son coût de fabrication. Steve Wozniak n’avait alors aucune idée de la relation entre ce nombre et la référence au diable. Un an plus tard, ils décidaient de baisser le prix à 475 dollars. Et 50 ans plus tard, il vous en coûtera beaucoup plus pour vous offrir… des photos de l’Apple I.

Des photos de l’Apple I prises par Steve Jobs s’arrachent à prix d’or

Ces clichés font partie d’une enchère sur le site RR Auction. Ces trois photos montrent :

La carte mère de l’Apple I accompagné de son clavier

L’ordinateur complet sans son boîtier

L’écran de la machine exécutant le programme BASIC d’Apple

Selon la description de la vente, il s’agit là de trois polaroids originaux de 1976. Steve Jobs jouait alors le rôle de commercial dans l’entreprise. Le fondateur d’Apple aurait utilisé ces photos pour présenter la machine à Paul Terrell, propriétaire du magasin Byte Shop à Mountain View, et ainsi le convaincre de lui acheter l’Apple I. Avec succès : Byte Shop passera une commande de 50 exemplaires de l’ordinateur pré-assemblés.

L’enchère s’élève actuellement à 2 148 dollars. La vente est ouverte jusqu’au 22 août, ce qui signifie que le prix est susceptible de varier à tout moment. Actuellement, si vous souhaitez vous offrir ces clichés pris de la main de Steve Jobs, il faudra allonger 215 dollars de plus et vous délester de 2 363 billets verts. Peut-être que quelqu’un d’autre l’aura fait avant vous et qu’il faudra dépenser encore plus : qui sait jusqu’où ira cette enchère, vu la réputation légendaire de Steve Jobs ?

Car ces trois photos constituent un témoignage important de l’histoire de l’informatique. Elles montrent une machine rudimentaire avec 8 Ko de RAM : c’est pourtant bien là l’ancêtre des Mac équipés de puces ARM surpuissantes.