L’Ascension de Skywalker : Pourquoi le baiser entre Kylo et Rey était bien romantique

Le réalisateur J.J. Abrams a dû répondre à de nombreuses critiques après la sortie de L’Ascension de Skywalker. Parmi les scènes qui ont déplu aux fans de Star Wars, on compte notamment le baiser de Rey et Kylo Ren.

Le baiser de Rey et Kylo Ren dans Star Wars IX / Crédit : Lucasfilm

Pour se justifier, le metteur en scène a déclaré que ce baiser était « un truc de frère et sœur ». Cette affirmation pourrait ainsi sous-entendre que Ben Solo et Rey ont un vrai lien familial. Mais l’histoire des deux personnages laisse penser que ce baiser si controversé était bel et bien romantique, et non platonique.

Depuis Les Derniers Jedi, la relation entre Rey et Kylo est devenue de plus en plus forte. Dans L’Ascension de Skywalker, on découvre que les deux héros forment une Dyade de Force. Ils sont donc connectés. Le co-scénariste de L’Ascension de Skywalker Chris Terrio a même décrit Kylo et Rey comme des « âmes sœurs dans la Force ».

C’est grâce à ce lien unique, qui n’a donc rien de fraternel, que Kylo a réussi à sauver Rey. Ben Solo étant revenu du côté clair de la Force dans l’Épisode IX, les sentiments de Rey pour ce dernier ont été ravivés. Celle-ci n’a donc pas embrassé Kylo que pour lui témoigner sa gratitude. Leur baiser était sans aucun doute empli de passion et d’amour.

Un baiser sans surprise

Mais pour certains fans, cette scène était inutile et « trop Disney » pour Star Wars. Pourtant, les relations amoureuses ne sont pas étrangères à la franchise, dont les précédents films ont eu aussi droit à quelques passages romantiques. On pense bien sûr au baiser échangé entre Luke et Leia dans L’Empire contre-attaque, auquel Abrams a comparé celui de Rey et Kylo.

Qu’il ait plu ou non au public, ce baiser de L’Ascension de Skywalker n’avait en tout cas rien d’inattendu. Les fans pensaient même voir une véritable relation naître entre Kylo et Ren. Mais Abrams a finalement décidé de leur offrir un simple baiser, et a évité ainsi de tomber dans une histoire d’amour qui aurait pu être encore bien plus critiquée par les détracteurs du film.

Source : SCREEN RANT