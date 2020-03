Star Wars 9 : J.J. Abrams explique ses choix sur les origines de Rey

Crédit : Lucasfilm / Disney

Nous nous devons de vous avertir que cet article traite d’éléments de l’intrigue de Starwars : l’Ascension de Skywalker. Si vous ne l’avez pas vu et si vous souhaitez maintenir un certain suspens lors de son visionnage, nous vous déconseillons la lecture de ce qui suit.

Rey, la fille de personne ?

L’un des principaux reproches qui a été fait à la dernière trilogie Starwars est son manque de continuité dans l’intrigue, à un point tel que cela a mis la patronne de LucasFilm sur la sellette. C’est particulièrement vrai pour l’Ascension de Skywalker qui revient sur un certain nombre de points qui avaient pourtant été établis de manière claire par Les Derniers Jedi, comme la possibilité pour l’Empire de suivre les vaisseaux passant à la vitesse de la lumière, la place de Rose ou le titre de Suprême Leader de Kylo Ren.

Ce qui a le plus marqué est évidemment la déconnexion avec toute notion de prédestination familiale qu’avait imposée Rian Johnson pendant l’épisode 8, faisant de Rey la fille d’un couple de pilleurs d’épaves abandonnée pour un peu d’argent et qui malgré cela trouve le chemin de la Force. J.J. Abrams avait balayé cette théorie dans l’épisode 9 faisant de Rey la petite-fille de l’Empereur Palpatine qui revient d’entre les morts dans ce film. Dans la version livre de l’Ascension de Skywalker, il est dit que son père était en fait une tentative de clonage de Palpatine qui avait échouée. Une pétition demande une version longue pour expliquer les trous de l’intrigue.

Pour expliquer ce retour en arrière, J.J. Abrams a déclaré qu’il pensait que cette idée de pouvoir être n’importe qui peu importe son héritage était quelque chose qui pouvait résonner en certains, il souhaitait rendre plus sombres encore les origines de Rey. « Si je comprends absolument que “Tu n’es personne” est dévastateur, pour moi, la chose la plus pénible, la plus choquante est l’idée que tu viens du pire endroit possible. Et cette chose que tu ressens comment une part de toi, qui te hante, est-ce ta destiné ? Et l’idée qu’il y a des choses plus puissantes que le sang, comme l’a dit Luke, c’était vraiment une chose importante à faire passer pour nous [J.J. Abrams et Chris Terrio, coauteur] »

Source : CNET