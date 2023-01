Le Bitcoin repart à la hausse : que se passe-t-il ?

Après avoir atteint des sommets puis avoir fait les frais des incertitudes liées au contexte géopolitique actuel, le Bitcoin (BTC) repart à la hausse, ces derniers jours. Pourquoi la crypto-monnaie la plus populaire au monde connaît-elle un regain d’attention ?

Le Bitcoin repart à la hausse (image libre)

Depuis plusieurs jours, le prix du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire au monde, est à la hausse, rompant avec un élan en dents de scie observé depuis la faillite de FTX, qui avait eu lieu le 11 novembre dernier.

Les prix du Bitcoin (BTC) oscillaient autour de 20 749 $ lors de la dernière vérification, ce matin. Ils sont en hausse de 22 % au cours des sept derniers jours. Les prix du BTC le 13 janvier ont même dépassé le seuil symbolique des 21 000 $. Ils n’avaient pas franchi ce seuil depuis le 5 novembre.

Le Bitcoin repasse la barre des 20 000 dollars

L’optimisme autour du bitcoin est dû au fait que les investisseurs sont soulagés par les données récentes sur l’inflation qui suggèrent que la Réserve fédérale, aux États-Unis, sera moins agressive dans ses hausses du taux d’intérêt.

Ce possible point d’inflexion aurait alors pour conséquence d’éviter une profonde récession, particulièrement négative pour les actifs risqués comme les crypto-monnaies. Les investisseurs préfèrent donc ignorer les incertitudes liées à la faillite de FTX, qui planent toujours sur le secteur de la crypto.

L’inflation aux États-Unis a diminué en décembre et a ralenti pour un sixième mois consécutif, indiquent les données du Bureau of Labor Statistics publiées le 12 janvier, renforçant encore les arguments en faveur d’un assouplissement de la politique des taux de la Fed au cours des prochains mois.

Ces données d’inflation sont de nature à inciter les investisseurs à prendre un peu plus de risque en misant sur ce genre de classes d’actifs. Bien sûr, le Bitcoin est encore loin du sommet historique de 3 000 milliards de dollars, atteint en novembre 2021. Les prix du BTC avaient alors atteint le seuil de 69 044,77 $, tandis que ceux de l’ETH étaient montés à 4 878,26 $. Les prix des Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) ont respectivement augmenté de 17,4 % et 20 % au cours des sept derniers jours.