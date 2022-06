Tesla : avec l’effondrement du Bitcoin, la société d’Elon Musk a perdu près de 600 millions de dollars

Tesla © Reuters, Dado Ruvic

Après un pic à plus de 60 000 dollars et une ascension fulgurante pendant près d’un an, le Bitcoin s’apprête à passer sous la barre des 20 000 dollars. Une grande première depuis son explosion en popularité. Tesla, qui avait investi près d’1,5 milliard de dollars en Bitcoin l’année dernière, se retrouve désormais avec un capital en BTC de 900 millions, selon Bitcoin Treasure.

Le Bitcoin dégringole : une perte estimée à 600 millions de dollars pour Tesla

Tesla et le Bitcoin, c’est compliqué. En février 2021, la firme d’Elon Musk investissait plus d’1,5 milliard de dollars en BTC, soit 1,4 milliard d’euros environ. Un mois plus tard, le constructeur automobile annonçait qu’il commençait à accepter la crypto-monnaie en tant que moyen de paiement pour la vente de ses véhicules neufs. Seulement 49 jours plus tard, Tesla délaissait cette option, en raison de l’impact environnemental de la cryptomonnaie.

« Nous sommes préoccupés par l’augmentation rapide de l’utilisation des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles » indiquait la firme d’Elon Musk dans un communiqué de presse. Il faut dire qu’en 2019, la monnaie virtuelle consommait à elle seule plus d’énergie que la Suisse.

Plus tard encore, la firme d’Elon Musk annonçait qu’elle accepterait de nouveau le Bitcoin, à condition que le réseau affiche un mix plus élevé d’énergies renouvelables. Le mois dernier, alors que le Bitcoin était en pleine dégringolade, Tesla livrait plusieurs Megapacks (d’énormes batteries au lithium-ion produites par la société) à une gigantesque mine de bitcoins photovoltaïque.

Aujourd’hui donc, la firme d’Elon Musk aura perdu près de 600 millions de dollars en BTC, comme l’estime Bitcoin Treasure. Malgré une participation en BTC qui ne représente que 10 % de sa trésorerie et 0,1 % de sa capitalisation boursière totale, le capital de la firme était estimé à plus de 2 milliards de dollars en début d’année, avant de chuter à 1,5 milliard il y a quelques semaines. Il est aujourd’hui estimé à 922 millions, alors que le cours du Bitcoin n’en finit plus de chuter.

Source : Bitcoin Treasure