Le chien robot Spot de Boston Dynamics est en vente aux États-Unis pour 74 500 $

Le fameux robot à quatre pattes de Boston Dynamics est maintenant vendu pour 74 500 $. Après plusieurs années de développement, Spot est fin prêt à venir en aide aux entreprises américaines. Et oui, les particuliers ne peuvent pas adopter Spot comme robot de compagnie.

Crédit : Boston Dynamics

Boston Dynamics vient d’annoncer la mise en vente de Spot avec une vidéo récapitulant les prouesses du chien robot à ce jour. En effet, Spot fait régulièrement parler de lui, et plus particulièrement depuis le début de la pandémie de Covid-19 puisque les robots en général ont pris de l’importance. Il s’est d’ailleurs révélé particulièrement utile pendant la crise sanitaire. Spot a servi d’intermédiaire entre les patients suspectés ou atteints du Covid-19 et les médecins. Il a aussi patrouillé dans un parc de Singapour afin de s’assurer que les passants respectaient la distanciation sociale. Depuis septembre 2019, Spot était disponible en quantité limitée pour les entreprises participant au programme « Early Adopter ».

« Spot ne doit jamais être utilisé pour blesser ou intimider une personne ou un animal »

Spot est maintenant en vente libre pour toutes les sociétés basées aux États-Unis. Elles peuvent se le procurer directement sur le site de Boston Dynamics. Avec un prix de 74 500 $, Spot équivaut à une voiture de luxe telle qu’une Tesla Model S améliorée. Si vous rêviez d’adopter Spot en tant que robot de compagnie, ce n’est pas encore possible. Comme Boston Dynamics l’a affirmé, « Spot n’est pas certifié sans danger pour une utilisation à domicile et il n’est pas destiné à être utilisé à proximité d’enfants ou d’autres personnes qui ne comprendraient pas les dangers associés à son fonctionnement ».

Si le robot est utilisé dans ces conditions, la firme annule immédiatement la garantie. Elle peut même désactiver des fonctionnalités à distance jusqu’à le rendre non opérationnel en cas de force majeure. C’est d’ailleurs bien précisé que « Spot ne doit jamais être utilisé pour blesser ou intimider une personne ou un animal à des fins illégales ou très dangereuses ».

Le contenu de l’édition Explorer de Spot / Boston Dynamics

L’édition Explorer de Spot contient le chargeur, deux batteries, la tablette de contrôle et de quoi stocker et transporter le robot. Spot n’est pas encore disponible en grande quantité donc les commandes sont pour l’instant limitées à deux robots par client. Plusieurs add-ons sont également vendus pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à Spot en fonction des besoins spécifiques des entreprises. Il ne reste plus qu’à voir de quelle manière le chien robot de Boston Dynamics aidera les sociétés qui en feront l’acquisition.

Boston Dynamics : le robot Spot peut aussi tirer un attelage

Source : VentureBeat