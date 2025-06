Pixel 10 : compromis techniques et premières déceptions avant son lancement

© OnLeaks & Android Headlines

Pixel 10 : un pas en avant ou en arrière face au Pixel 9 ?

Google prépare activement l’arrivée de son prochain smartphone, le Pixel 10. Pourtant, à quelques mois de sa sortie, les premières informations qui circulent ne font pas forcément l’unanimité. Selon des fuites relayées par plusieurs médias spécialisés, le modèle standard pourrait bien se voir privé de certaines fonctionnalités clés attendues par les utilisateurs les plus exigeants.

La stratégie de Google semble désormais de plus en plus claire : accentuer la différence entre le modèle classique et les versions Pro, quitte à retirer certains éléments qui étaient jusqu’ici présents même sur les modèles d’entrée de gamme de la série Pixel. L’objectif ? Justifier l’écart de prix croissant entre les différentes versions de la gamme.

Pixel 10 : ce qui change (et ce qui disparaît) par rapport au Pixel 9

Parmi les sacrifices les plus notables, l’absence d’un système de refroidissement performant retient particulièrement l’attention. Contrairement au Pixel 9 Pro, qui bénéficiait d’une chambre à vapeur pour maintenir des températures basses lors des usages intensifs, le Pixel 10 de base en serait dépourvu. Une décision qui risque d’impacter directement la stabilité des performances, notamment lors des sessions de jeu prolongées ou lors de l’enregistrement de vidéos en haute définition.

Un autre point décevant : le Pixel 10 ne serait pas compatible avec le Wi-Fi 7, une technologie pourtant déjà présente sur son prédécesseur direct, le Pixel 9, et qui promettait des débits plus rapides et une meilleure gestion des connexions multiples. Cette absence pourrait faire hésiter ceux qui attendaient un modèle plus futur-proof.

Sur le volet photo et vidéo, Google semble également vouloir réserver ses innovations aux modèles Pro. Le Pixel 10 ne disposerait ni de l’Ultra Res Zoom, évolution du célèbre Super Res Zoom, ni de la nouvelle stabilisation vidéo avancée qui équipe les déclinaisons supérieures. Pour les amateurs de photographie mobile, ces limitations pourraient peser lourd dans la décision d’achat.

Des évolutions notables aussi au programme

Malgré ces choix discutables, tout n’est pas noir au tableau. Google aurait prévu quelques ajustements esthétiques pour rendre ce Pixel 10 plus attractif : des tranches au fini mat et un dos brillant, un contraste de textures qui pourrait séduire les amateurs de design minimaliste.

Côté écran, le Pixel 10 profiterait d’un bond en termes de luminosité. Selon les informations relayées par Android Headlines, la dalle pourrait atteindre jusqu’à 3 000 cd/m², contre 2 700 cd/m² sur le Pixel 9. De quoi garantir une meilleure lisibilité en plein soleil et un confort visuel accru dans toutes les conditions.

Une autre bonne surprise : l’arrivée d’un téléobjectif sur le modèle standard. Cette évolution, attendue de longue date, permettra enfin aux utilisateurs du Pixel 10 de profiter d’un zoom optique plus performant, une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux modèles Pro.

La partie autonomie devrait aussi connaître une belle progression. La batterie passerait à 4 970 mAh, contre 4 700 mAh sur la génération précédente. À cela s’ajouterait une légère amélioration de la charge rapide avec un passage à 29 W en filaire, et 15 W en sans fil. Mieux encore, la compatibilité avec la norme Qi2 pourrait offrir la possibilité d’utiliser des accessoires magnétiques façon MagSafe, via une coque dédiée.

Le lancement officiel du Pixel 10 est attendu pour la fin du mois d’août. D’ici là, il reste à voir si Google saura justifier ces concessions techniques, et surtout, si le prix du modèle standard sera suffisamment compétitif pour convaincre ceux qui hésitent déjà à passer directement aux versions Pro.

Source : Phonandroid avec Les Numériques