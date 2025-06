Airbags explosifs : les autorités françaises lancent une nouvelle alerte

Plus de 1,7 million de véhicules en France sont équipés d’airbags Takata défectueux. Les autorités appellent les automobilistes à agir rapidement pour un remplacement gratuit et sécurisé.

Airbags Takata : plus de 1,7 million de véhicules rappelés en France

Entre 1996 et 2019, plus de 1,7 million de voitures circulant en France sont équipées d’airbags défectueux provenant de l’équipementier japonais Takata. Face au danger que représente ce défaut, le ministère des Transports multiplie les alertes et rappelle que le remplacement de ces équipements est totalement gratuit pour les propriétaires concernés.

Le problème touche des airbags dont le système de déploiement repose sur un gaz propulseur à base de nitrate d’ammonium. Avec le temps, et sous l’effet de la chaleur et de l’humidité, ce gaz devient instable. Lors d’un choc, l’airbag peut alors exploser de manière excessive, projetant des éclats métalliques dans l’habitacle. Ce phénomène a déjà provoqué de nombreux accidents et plusieurs décès à l’étranger.

En France, aucune victime n’est à déplorer pour l’instant, mais les autorités préfèrent agir par prévention.

Quels modèles doivent faire l’objet d’un contrôle ?

Le risque est particulièrement important dans les zones chaudes et humides comme les départements et régions d’outre-mer. Toutefois, les véhicules circulant en métropole ne sont pas épargnés. C’est pourquoi le gouvernement invite vivement tous les conducteurs à vérifier si leurs voitures sont concernées par ce rappel massif.

Les modèles concernés s’étendent sur une large période de production, de 1996 à 2019, et impliquent différentes marques automobiles. La liste exacte des véhicules touchés est régulièrement mise à jour par les constructeurs, au fur et à mesure des analyses de risque. Les propriétaires peuvent consulter cette liste en ligne, notamment sur le site ecologie.gouv.fr.

Si votre véhicule figure parmi ceux identifiés, il est impératif de prendre contact avec un réparateur agréé pour procéder au remplacement de l’airbag. L’intervention est rapide et gratuite, généralement réalisable en moins de quatre heures. Même si vous n’avez reçu aucun courrier ou appel de la part du constructeur, il est conseillé de vérifier par vous-même.

Quant aux modèles équipés d’airbags Takata dits « avec dessiccant » (une substance censée stabiliser le gaz propulseur et ralentir sa dégradation), ils restent sous étroite surveillance. Pour l’heure, ces véhicules ne sont pas inclus dans le rappel officiel, mais leur sécurité continue d’être évaluée par les autorités et les constructeurs.