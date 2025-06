Keep, Maps, Agenda : Gemini Live prend la main sur vos applis Google

Google commence à enrichir l’expérience utilisateur avec son assistant Gemini Live, qui bénéficie désormais d’une interaction directe avec plusieurs applications phares comme Google Keep, Maps et Agenda.

Gemini Live gagne en autonomie

Jusqu’ici limité à des réponses vocales classiques et à la recherche d’informations, Gemini Live franchit un cap et devient capable d’agir directement sur les applications Google.

Concrètement, les détenteurs d’un smartphone Android ayant accès à cette nouveauté peuvent désormais demander à Gemini de prendre des notes dans Keep, de fixer un rappel via Tasks, de programmer un événement dans Agenda et encore d’obtenir un itinéraire sur Maps. Ces actions peuvent être déclenchées simplement par la voix, mais aussi par la caméra. Il suffit de montrer un dépliant de concert ou une liste manuscrite pour que Gemini reconnaisse les informations utiles et les traite.

Cette évolution a été dévoilée lors de la conférence Google I/O de mai 2025.

Comment ça fonctionne ?

Visuellement, l’interface a elle aussi évolué pour accompagner cette transformation. Lorsqu’une action est détectée, de petits indicateurs représentant les applications concernées apparaissent en bas de l’écran. En quelques gestes, l’utilisateur peut valider ou annuler l’action. Par exemple, après avoir scanné une liste de courses, une confirmation comme « Liste créée » s’affiche, avec la possibilité de revenir en arrière en cas d’erreur.

Ce déploiement progressif reste pour l’instant réservé à un nombre restreint d’utilisateurs. Fidèle à ses habitudes, Google procède à une mise à disposition par vagues successives, avec une généralisation prévue dans les prochaines semaines. Les utilisateurs impatients peuvent cependant vérifier si l’intégration est déjà active sur leurs appareils en lançant une simple commande à Gemini, du type : « Ajoute ceci à mes notes Keep » ou encore « Crée un événement dans mon Agenda ».

Google laisse entendre que cette dynamique ne fait que commencer

L’entreprise envisage d’étendre encore les interactions de Gemini Live à d’autres services de son écosystème. L’objectif affiché : faire de Gemini un véritable centre de contrôle, capable de gérer des tâches dans plusieurs applications sans nécessiter de manipulations manuelles.

Bien entendu, pour profiter pleinement de ces nouvelles fonctionnalités, il est indispensable d’autoriser Gemini à accéder aux différentes applications Google ainsi qu’à certaines données personnelles.

Source : 01net