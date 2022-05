Le film Star Wars de Marvel n’est pas connecté aux autres

Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios et du MCU, prépare un film Star Wars. Et le scénariste déclare avoir plus de liberté dans l’écriture car ce long-métrage n’est pas énormément connecté aux autres.

Un nouveau film Star Wars par le producteur du MCU – Crédit : Lucasfilm

Disney, c’est une galaxie de propriétés intellectuelles populaires dans le monde entier. Le géant du divertissement en profite pour les faire fructifier sur Disney+. En mai, les fans découvriront notamment la mini-série Obi-Wan Kenobi avec un trailer final dévoilé. Mais Star Wars ne s’arrête pas au petit écran et se dirige vers le cinéma avec plusieurs nouveaux films. Parmi eux, un long-métrage de Taika Waititi (Thor 4) et un autre de Patty Jenkins (Wonder Woman). Sans oublier celui produit par Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios et big boss du MCU. Les fans de Marvel lui doivent tout ! Et aujourd’hui, le scénariste Michael Waldron nous en dit plus sur le projet. Notamment qu’il peut l’écrire sans connexion avec les autres productions Star Wars.

Beaucoup plus de liberté dans l’écriture pour le scénariste

C’est fin 2019 que Disney annonce se reposer sur Kevin Feige pour la production d’un nouveau Star Wars. Comment ne pas faire confiance au producteur ? En plus de dix ans, l’homme a ramené des milliards de dollars dans les caisses de sa maison-mère. Le MCU cartonne dans le monde entier avec des salles pleines à chaque nouvelle sortie. Le film Star Wars de Marvel cristallise toutes les attentes. Son scénariste Michael Waldron, également à l’écriture de Doctor Strange 2, nous en dit plus sur l’histoire de cette future production.

Nous nous y mettons enfin sérieusement. Je veux dire, j’écris le scénario, c’est très amusant. J’apprécie ma liberté de faire quelque chose qui n’a pas forcément de suite ou autre. Il y a peut-être moins de séries et films connectés sur lesquels se baser comme j’ai dû le faire pour Doctor Strange 2. Donc c’est bien, un tout autre exercice. – Michael Waldron

Car en écrivant Doctor Strange 2, Michael Waldron gère des connexions entre productions passées et futures pour ne pas créer d’incohérences. Avec le Star Wars de Marvel produit par Kevin Feige, il s’agit d’un standalone. Pas de trilogie ou de suite. De quoi offrir plus de liberté au scénariste dans son écriture.

Source : ScreenRant