Star Wars : la réalisatrice donne enfin des nouvelles du prochain film, ça sent bon !

La franchise Star Wars va enfin revenir dans les salles obscures. Le film New Jedi Order marquera notamment le retour de Rey 15 ans après les évènements de la postlogie. Et si l’on se fie à la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy, la production devrait bientôt démarrer !

A force de se gaver de séries dérivées comme The Mandalorian et Ahsoka, on oublierait presque que Star Wars est avant tout une franchise de films calibrés pour cinéma. Après la sortie en 2019 de L’Ascension de Skywalker qui conclut la postlogie, Disney et Lucasfilm préparent activement la suite des festivités. Daisy Ridley va ainsi bientôt reprendre du service dans New Jedi Order, un nouveau film qui se déroulera 15 ans après l’épisode IX.

Pour le moment, très peu de détails sur l’intrigue ont été dévoilés. On sait juste que l’ancienne pilleuse d’épaves tentera de reconstruire l’Ordre Jedi aux côtés notamment de deux padawans très puissants. Une tâche qui sera, on s’en doute, fastidieuse.

Aux commandes, on retrouvera Sharmeen Obaid-Chinoy qui se chargera de réaliser ce long-métrage forcément très attendu. Celle qui a réalisé deux épisodes de la série Miss Marvel vient d’ailleurs de donner des nouvelles rassurantes sur le projet.

Star Wars New Jedi Order : démarrage du tournage imminent ?

Lors d’un entretien accordé à CNN, la réalisatrice a laissé entendre que le début du tournage serait imminent : “Je suis très enthousiasmé par ce projet car je pense que ce que nous sommes sur le point de réaliser est quelque chose de très spécial. Et nous sommes en 2024 maintenant, et il est temps qu’une femme se présente pour façonner une histoire dans une galaxie très, très lointaine”.

L’expression “sur le point” ne vous aura pas échappé. Si l’on se fie à ses dires, la production devrait donc être lancée dans le courant de l’année 2024. Cela coïnciderait en tout cas avec les dernières rumeurs sorties dans la presse. Pour rappel, le tournage du prochain Star Wars est censé débuter en avril prochain selon le média spécialisé Production Weekly.

Logiquement, aucune date de sortie ferme n’a été officialisée pour le prochain opus de la saga étoilée. Il se murmure que le New Jedi Order sortira au cinéma en mai 2026. En attendant, vous pouvez vous plonger dans les nombreuses productions déjà parues de la franchise Star Wars.