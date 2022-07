Le pont de Rotterdam ne sera pas démantelé pour laisser passer le yatch de Jeff Bezos

Crédit : elm3r, Flickr

Décidément Jeff Bezos a des problèmes de riche. Les mâts de son superyatch (nom de code Y721) ne passent pas sous le pont Koningshavenbrug, passage obligé pour sortir du port de Rotterdam où est située la société Oceanco chargée de la fabrication de ce bateau de 127 de long.

L’une des solutions envisagées pour permettre au yatch de Jeff Bezos de rejoindre la mer était de démonter temporairement le Koningshavenbrug, ce pont vieux de 95 ans et classé monument historique. Une opération qui devait être prise en charge par le constructeur du navire. Il n’aura pas fallu longtemps pour que ce projet à peine évoqué suscite un tollé général à Rotterdam. Un groupe Facebook proposant d’aller jeter des œufs au passage du bateau s’est même créé.

Les opposants au projet l’emportent

Les représentants politiques locaux ont également pu afficher leur divergence. Un représentant du parti libéral regrette d’en être arrivé là, alors que le constructeur du navire ne fait que son travail. De son côté, un élu écologiste se réjouit de l’abandon du projet.

Le maire de Rotterdam avait d’ailleurs promis alors que la rénovation du pont venait juste de s’achever en 2017 de ne plus y toucher.

Face à cette levée de boucliers, la société Oceano a renoncé sans même déposer de demande auprès de la ville.

On ne sait donc pas comment il est prévu de faire sortir le yatch de jeff Bezos du port de Rotterdam. On peut imaginer que les mâts et le reste du bateau ne passeront pas en même temps. Il est en tout cas probable que cela se passe dans la plus grande discrétion et que le jour de la sortie ne soit pas annoncé à l’avance.