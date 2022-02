Bataille d’ultrariches : le yacht Y721 de Jeff Bezos comparé au Vénus de Steve Jobs

Nos confrères d’Apple Insider se sont amusés à comparer les différences entre le yacht Y721 de Jeff Bezos et le Vénus, de Steve Jobs. Quitte à voir l’indécence de ces ultrariches dans nos médias au quotidien, autant s’amuser un peu : alors, qui a le plus gros ?

Le yacht Jeff Bezos et le yacht de Steve Jobs © Tom van Oossanen, Boat International, Tom’s Guide FR

Pour les ultrariches, le respect de la planète et de l’humanité, ce n’est même pas dans la liste des quêtes secondaires. L’indécence, par contre, est au menu tous les jours.

Comme vous le savez, tous les projecteurs sont actuellement braqués sur le super yacht de 500 millions de dollars du multimilliardaire Jeff Bezos, car pour le faire passer aux Pays-Bas, un pont de 1878 va devoir être temporairement démantelé.

Mais quitte à parler du gros machin d’un ultrariche, pourquoi ne pas le comparer avec celui d’un autre ? Sans plus attendre, voici les différences entre le yacht Y721 de Jeff Bezos et le yacht mythique de Steve Jobs, le Vénus.

Lequel est le plus cher ?

Déjà, parlons gros sous. Le yacht de Jeff Bezos a été facturé 430 millions d’euros, tandis que le Vénus aura coûté 105 millions d’euros à Steve Jobs, il y a dix ans. Inflation prise en compte, Vénus coûterait approximativement 128 millions de dollars en 2022, soit 300 millions d’euros de moins que le yacht de Bezos.

Lequel est le plus long ?

Le yacht de Jeff Bezos, qui porte pour l’instant le nom de code Y721, mesure 127 mètres de long. Lorsqu’il sera lancé en 2022, ce sera le plus grand superyacht à voile du monde. Venus, le yacht hyper-high-tech construit pour Steve Jobs, est plus petit avec ses 78,2 mètres.

Quelles différences en termes de design et de motorisation ?

Construit aux Pays-Bas par Oceanco depuis 2018 (un constructeur privé de yachts sur mesure), le Y721 de Bezos est fabriqué en aluminium et en acier. Il s’agit d’un voilier qui sera doté de trois lourds et immenses mâts. À ce jour, personne ne sait s’il sera équipé d’un moteur diesel de secours ou non, même s’il y a des chances pour que ce soit le cas. Sa vitesse théorique en nœuds est également inconnue. Il se démarque par une coque noire et une superstructure blanche plutôt traditionnelle.

Le yacht de Jeff Bezos au nom de code Y721 © Tom van Oossanen

Venus, quant à lui, est construit en aluminium léger. Il comporte de nombreuses fenêtres en verre situées le long de sa coque. Conçu par Philippe Starck et Jobs à Headship, le yacht de Steve Jobs a été lancé en 2012, un an après la mort du patron d’Apple. Cela signifie que le regretté cofondateur n’a jamais eu la chance de mettre un pied sur le navire. Il s’agit en revanche d’un bateau à moteur, équipé d’une paire de moteurs diesel MTU 16V 4000 M73. Son esthétique est plus high-tech et les détails de son design intérieur ont été gardés secrets.

Le Vénus © Boat International

Où sont-ils aujourd’hui ?

Le yacht de Jeff Bezos est actuellement en construction au chantier naval d’Oceanco, à Alblasserdam, aux Pays-Bas. La ville se situe à environ 20 kilomètres de Rotterdam. Elle est la seule route vers la mer, qui passe par le (pauvre) pont de Koninginnebrug. À ce jour, on ne sait pas pourquoi l’entreprise l’a construit avec l’idée d’un chantier qui nécessiterait le démontage du pont, étant donné que la hauteur du mât et le tirant d’eau étaient connus avant la construction. Pour économiser quelques euros, probablement.

Le yacht de Steve Jobs a été construit par l’entreprsise Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V., à Aalsmeer, aux Pays-Bas. Depuis sa mise à l’eau en 2012, il fait le tour du monde et est parfois aperçu dans diverses villes portuaires. Parce que Jobs est mort avant la fin de la construction, le yacht appartient actuellement à sa veuve, Laurene Powell Jobs.

Source : Apple Insider