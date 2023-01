Les chiens préfèrent les voitures électriques aux diesels, voici pourquoi

Plusieurs chercheurs ont réalisé une expérience pour savoir si les chiens avaient une préférence entre les voitures thermiques et les voitures électriques. Et ces dernières offrent visiblement une meilleure expérience à nos amis canidés qui semblent bien plus détendus.

Les chiens seraient plus détendus dans les voitures électriques © Unsplash

Les chiens seraient bien plus à l’aise dans les voitures électriques. Telle est la conclusion d’une étude très sérieuse menée par des chercheurs de l’Université de Lincoln. Ces derniers ont placé 20 chiens (chacun leur tour) dans une voiture électrique puis dans une voiture diesel pour un trajet de 10 minutes. Ils ont constaté que les sujets testés étaient plus agités dans le véhicule thermique, abandonnant leur position allongée 50 % plus souvent en moyenne.

Pour information, les données biométriques des chiens ont été enregistrés. Les canidés ont également été filmés avec une caméra GoPro à même d’identifier tout comportement indiquant un inconfort ou une relaxation. Les chiens ont en outre bénéficié d’une heure de pause entre les trajets afin de s’assurer qu’ils étaient bien détendus pour les deux tests.

Les chiens auraient moins mal au cœur dans une voiture électrique

Le professeur Daniel Mills l’assure, les chiens semblent bien plus détendus dans les véhicules électriques, notamment si l’on se focalise sur leur agitation. Et le chercheur de pointer une autre révélation faite par l’étude avec les chiens ayant des symptômes associés au mal des transports. « Au cours de leurs trajets dans les véhicules électriques, les enregistrements biométriques de ces chiens ont révélé que leur fréquence cardiaque ralentissait nettement plus que lorsqu’ils étaient dans des voitures diesel ».

Une observation particulièrement intéressante étant donné qu’une augmentation de la fréquence cardiaque est généralement associée au mal des transports. « C’est un résultat intrigant », estime le professeur.

D’après une étude distincte de CarGurus, les chiens ont bel et bien une préférence pour les voitures électriques. Les propriétaire des cabots utilisés pour l’expérience ont constaté que 39 % s’étaient mieux installés, 43 % étaient plus calmes, 42 % semblaient moins anxieux et 45 % se plaignaient moins.

Certains constructeurs ont même des attentions particulières pour le meilleur ami de l’homme. Tesla a déployé un mode « Chien » sur les Model 3 pour assurer son bien-être lorsqu’il est laissé seul dans l’habitacle.