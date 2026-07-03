Les doutes sont levés ? Tesla signe un rebond spectaculaire avec des ventes en hausse de 25 %

Tesla retrouve un puissant rythme de livraisons. Au deuxième trimestre 2026, le constructeur a remis 480 126 véhicules à ses clients, contre 384 122 un an plus tôt. Le marché attendait mieux après un début d’année faible : le sursaut est massif.

Tesla a livré 480 126 véhicules électriques au deuxième trimestre 2026, portée par les Model 3 et Model Y.

Tesla avait besoin d’un trimestre solide. Il l’a obtenu.

Entre avril et juin 2026, le groupe américain a livré 480 126 voitures électriques dans le monde, selon les chiffres publiés par l’entreprise le 2 juillet. Cela représente une hausse d’environ 25 % par rapport au deuxième trimestre 2025, où Tesla avait livré 384 122 véhicules.

La comparaison avec le début de l’année est encore plus spectaculaire. Au premier trimestre 2026, Tesla avait livré 358 023 véhicules. En trois mois, les volumes progressent donc d’un peu plus de 34 %. Le signal commercial est net : après un début d’exercice nettement plus faible, la marque d’Elon Musk a retrouvé une cadence très élevée.

Tesla Model 3 et Model Y : le cœur de la machine repart

Le rebond repose presque entièrement sur les Model 3 et Model Y. Ces deux modèles représentent 467 762 livraisons au deuxième trimestre 2026, soit la quasi-totalité des véhicules remis aux clients. Les autres modèles, catégorie qui regroupe notamment les véhicules plus chers ou plus récents selon les marchés, atteignent 12 364 livraisons.

La production donne aussi une indication utile. Tesla a fabriqué 451 758 véhicules sur la période, soit 28 368 de moins que le nombre livré. Cet écart suggère que l’entreprise a écoulé une partie de son stock déjà produit. Pour un constructeur automobile, ce point compte : vendre des véhicules disponibles permet d’améliorer rapidement les volumes affichés, sans attendre une montée supplémentaire des usines.

Un rebond commercial, avant les vrais comptes

Ce chiffre ne dit pas encore combien Tesla a gagné sur chaque voiture. Les livraisons mesurent les volumes, pas les marges. Pour juger la santé financière du trimestre, il faudra examiner les prix de vente, les remises, les coûts industriels et le poids des crédits réglementaires.

Tesla publiera ses résultats financiers complets du deuxième trimestre 2026 le 22 juillet, après la clôture de Wall Street. D’ici là, une certitude demeure : sur le terrain des livraisons, Tesla vient de signer son meilleur trimestre depuis plusieurs mois.

Source : Tesla