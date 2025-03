Tesla d’occasion, des ventes en forte hausse : est-ce le moment de faire des affaires ?

©Envato

Pour ceux qui vivraient dans une grotte et à qui cette information aurait échappé. Tesla est sérieusement dans la tourmente. Et même si on avance une gamme vieillissante et des tarifs en hausse pour la nouvelle version du Model Y, il y a fort à parier que le comportement d’Elon Musk (« salut nazi » et autres prises de position douteuses) y soit pour beaucoup.

En effet, de nombreux conducteurs ne tiennent pas à s’associer à la marque. Pour ceux qui prévoyaient d’acheter une Tesla neuve en ce début d’année, la démarche est simple, il suffit d’annuler son achat. Et ils ont été nombreux à le faire puisque les ventes de Tesla ont enregistré une baisse en janvier -50% en Europe (dans un marché en hausse de 37%).

Mais pour ceux qui ont déjà une Tesla, les possibilités sont moins nombreuses. Il y a bien sûr l’option autocollant (« Je l’ai acheté avant qu’Elon ne devienne fou ») qui permet de soulager un peu sa conscience. Plus radical, il y a l’option revente.

Les ventes de Tesla d’occasion en forte hausse

Les données NGC-Data (cabinet spécialisé dans le traitement interactif des données liées à l’automobile) et publiées par Caradisiac, dévoilent les statistiques de ventes de véhicules d’occasion sur les 2 premiers mois de l’année en France.

Signalons d’abord que les ventes de véhicules d’occasion en général ont bien marché (rien d’étonnant en cette période de tension sur le pouvoir d’achat) et 3 voitures sur 4 vendues sont des modèles de seconde main.

Les modèles électriques restent pour le moment largement minoritaires puisqu’ils ne représentent que 2,9% des transactions (26 233 voitures sur janvier-février).

C’est la Renault Zoé qui prend la première place avec 3 864 véhicules vendus. Mais en 3e position arrive la Tesla Model 3 avec 2 083 ventes versus 1 207 pour la même période l’an dernier soit une progression de 72,6%. Le Model Y se classe lui en 7e position avec 893 modèles vendus contre 407 l’an dernier soit une progression de 119%.

Des prix qui baissent plus que le reste du marché

Si les conducteurs français ont boudé les modèles neufs, certains ont donc vu dans ce désamour pour la marque une opportunité pour faire de bonnes affaires sur le marché de l’occasion.

Mais ce que ne dit pas cette progression, c’est que les prix sont aussi largement en baisse. D’après le site de vente d’occasion CarGurus cité par l’auto-journal entre janvier 24 et janvier 25, les prix sur le marché de l’occasion de la Model 3 et la Model Y ont chuté d’environ 25%. A titre d’exemple, la Ford Mustang électrique n’a perdu que 5% de sa valeur.

A cela plusieurs raisons, le prix des véhicules Tesla neufs a baissé fin 2023 pénalisant la revente des véhicules plus anciens obligés d’appliquer une décote plus forte pour être compétitifs. Un phénomène qui avait déjà fait de Tesla la marque avec la plus forte décote en 2024.

Enfin, plusieurs loueurs ont choisi de se séparer de leur flotte Tesla et notamment de leur Model 3 en raison de la dépréciation rapide subit par les véhicules électriques, et des coûts d’exploitation plus élevés que prévu.