Les joysticks d’Apollo 11 atteignent un prix record lors d’une vente aux enchères

Parmi les objets en vente, on retrouve trois des joysticks qui ont été utilisés pour diriger le célèbre module d’Apollo 11 lors de la première mission d’alunissage habité en juillet 1969. Quand sont proposés des objets utilisés par Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins pour effectuer cette célèbre mission, cela attire forcément des acheteurs fortunés.

Vendus séparément, les deux commandes manuelles de rotation et la commande manuelle de translation ressemblent à de simples manettes de jeu. Cependant, en 1969, ces commandes manuelles faisaient partie du système de vol électrique le plus avancé jamais réalisé. Leur but était de passer outre le pilote automatique de Columbia, permettant aux astronautes d’effectuer des manœuvres précises comme l’amarrage avec le module lunaire.

La manette de contrôle de rotation qui avait été installée près de la main droite du commandant de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, le premier astronaute à avoir marché sur la lune, a été vendue 370 000 dollars. Un joystick similaire, placé à la droite du pilote du module lunaire Buzz Aldrin, s’est vendu à 256 000 dollars. Le dernier joystick, utilisé à la fois par Armstrong et Michael Collins, qui avait été placé sur la gauche du module, a lui été vendu 156 250 dollars.

D’autres objets historiques ont été vendus, comme une combinaison célèbre

D’importants souvenirs de l’espace et de la science-fiction ont également été vendus lors de ventes aux enchères. On retrouve parmi eux la combinaison spatiale utilisée dans le film 2001 : l’Odyssée de l’espace qui s’est vendue 370 000 dollars, bien au-delà de son estimation initiale de 200 000 à 300 000 dollars, ce qui en fait la combinaison la plus cher jamais vendue aux enchères.

La précédente combinaison spatiale la plus chère de la science-fiction avait été portée par Ripley (Sigourney Weaver) dans le film de science-fiction Alien en 1979. Elle avait été vendue 204 800 dollars lors d’une vente aux enchères en juin 2018.

