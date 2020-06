NASA : un astronaute perd son miroir dans l’Espace

Crédit : @Astro_SEAL – Twitter

Les astronautes procèdent régulièrement à des sorties extravéhiculaires. Elles servent à entretenir l’ISS, changer les pièces défectueuses et veiller à ce que tout performe correctement. Lors de ces sorties, ils n’ont en général pas trop le temps de s’attarder sur la vue magnifique de la Terre. En effet, ils doivent mener leur mission à bien tout en restant très méticuleux et précis. Ce n’est pas une chose toujours facile étant donné que leur combinaison spatiale est pour le moins imposante et encombrante. En plus du système de survie et de la réserve d’oxygène de secours, la combinaison contient différents outils et objets utiles pour travailler à l’extérieur de l’ISS.

Chris Cassidy et Bob Behnken en mission à l’extérieur de l’ISS pendant 6 heures

Chris Cassidy a effectué cette sortie extravéhiculaire le 26 juin dernier en binôme avec Bob Behnken. Ce dernier est arrivé à bord de l’ISS il y a moins de quatre semaines avec la capsule Crew Dragon de SpaceX. Pendant cette mission de six heures, les deux astronautes avaient pour objectif de remplacer une batterie de 194 kilos.

Les astronautes ont des petits miroirs d’une longueur de 12 centimètres pour une largeur de 7 centimètres accrochés sur leur combinaison spatiale au niveau des poignets. Ils leur permettent de voir les composants électriques et les angles morts. À un moment de la mission, le miroir s’est détaché de la combinaison de Chris Cassidy. Il flotte maintenant dans l’Espace à une vitesse de 1 km/h en compagnie des milliards de déchets qui gravitent autour de la Terre. Avec un poids de seulement 50 grammes, il ne représente strictement aucune menace.

Bob Behnken et Chris Cassidy ont tout de même accompli leur mission extravéhiculaire avec succès. Ils se sont même avancés sur leur travail en finissant des tâches prévues pour leur prochaine et deuxième sortie. Celle-ci aura lieu le 1er juillet.

