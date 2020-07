Marvel rebooterait The Punisher en conservant Jon Bernthal

Crédit : Netflix

Le Punisher n’est pas le personnage des comics de l’univers Marvel le plus facile à adapter sur grand écran. L’anti-héros a fait trois fois son apparition en live-action. En 1989, il était interprété par Dolph Lundgren dans Punisher réalisé par Mark Goldblatt. Quinze ans plus tard, Thomas Jane a joué le rôle de Frank Castle dans The Punisher (2004) réalisé par Jonathan Hensleigh. Enfin, nous l’avons retrouvé pour la dernière fois sur grand écran en 2008 à l’occasion de Punisher : Zone de guerre réalisé par Lexi Alexander. Ray Stevenson interprétait alors le rôle du vétéran assoiffé de vengeance. Aucun de ces longs-métrages n’a cependant réussi à susciter un véritable engouement pour l’anti-héros de Marvel.

Jon Bernthal n’abandonnera pas son rôle emblématique

Le personnage du Punisher est devenu très populaire avec la sortie de la série Netflix en 2017, Marvel’s The Punisher. Il faut dire que l’interprétation de Frank Castle par Jon Bernthal y est pour quelque chose. Initialement aperçu dans la série Daredevil, Jon Bernthal a su immédiatement conquérir les fans. L’acteur américain est également très connu pour son rôle dans la série The Walking Dead. Il y interprétait avec brio l’un des personnages principaux, Shane, qui a été tué à la fin de la saison 2 par son propre ami.

Après deux saisons, Netflix a officiellement annulé The Punisher tout comme il a annulé les cinq autres séries Marvel : Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et The Defenders. Marvel ne compte pas pour autant abandonner l’un des anti-héros préférés de ses fans. En plus, Jon Bernthal ne souhaite pas non plus faire les adieux à son rôle.

Une série basée sur les comics Punisher War Journal

Selon des informations récupérées par le spécialiste des fuites Marvel, Mikey Sutton, Marvel envisage de rebooter The Punisher dans une nouvelle série adaptée des comics des années 80, Punisher War Journal. Bien entendu, elle ne serait pas diffusée sur Netflix et elle ne pourrait pas non plus l’être sur Disney+ à cause de son ambiance sombre et de sa violence.

D’après Mikey Sutton, « il y a eu des discussions au sujet de FX ou Hulu pour que le Punisher traque et tue les criminels, sans censure. Peu importe sur lequel des deux il se retrouvera, des détails ont commencé à émerger à propos de son avenir ». Les studios Marvel conserveraient alors John Bernthal, mais ils ne suivront pas forcément les évènements de la série Netflix. Ils pourraient même en faire abstraction. Enfin, d’autres héros du MCU tels que Daredevil et Nick Fury pourraient y faire leur apparition.

Source : We Got This Covered