Game of Thrones : très mauvaise nouvelle pour le spin-off sur Jon Snow

Jon Snow est un personnage central de Game of Thrones. C’est donc sans surprise que l’annonce d’une série dérivée centrée sur le personnage avait enthousiasmé les fans de la première heure. Après avoir été confirmé par George R.R. Martin, le projet avait été teasé par Kit Harington, l’interprète du rôle-titre. D’après lui, la série allait prendre place après les évènements de Game of Thrones alors que Snow est confronté à de nombreux traumatismes.

Une piste narrative qui n’a toutefois pas abouti sur un scénario en bonne et due forme. Dans un entretien accordé à Screen Rant, le comédien a révélé que le projet de spin-off avait été abandonné jusqu’à nouvel ordre. “Je ne voulais pas que l’on révèle qu’il était en cours de développement, et je ne voulais pas que les gens commencent à théoriser, soit en s’excitant, soit en détestant l’idée, alors que cela pourrait ne jamais voir le jour”, souligne Kit Harington.

A lire > Game of Thrones : 8 nouvelles séries annoncées par George R.R. Martin

La série dérivée sur Jon Snow est abandonnée pour le moment

Alors que le projet était en jachère, la production a finalement décidé de le mettre en suspens. Les scénaristes n’ont pas réussi à créer une histoire assez pertinente pour développer la série. “En ce moment, ce n’est plus en discussion car nous n’avons pas réussi à trouver la bonne histoire à raconter, celle qui nous aurait tous assez enthousiasmés”, explique l’acteur.

Harington ne ferme toutefois pas complètement la porte à la série sur Jon Snow. Mais celle-ci n’est plus du tout à l’ordre du jour. “Peut-être qu’un jour, à l’avenir, nous nous pencherons à nouveau dessus mais pas pour le moment”, conclut-il. Pour se consoler, les fans vont pouvoir se rabattre sur les autres spin-offs prévus par HBO.

Outre la saison 2 de House of the Dragon, qui débutera sa diffusion le 16 juin prochain, la franchise va continuer à se développer sur le petit écran. En 2025, un autre préquel nommé A Knight of the Seven Kingdoms fera irruption. Celui-ci sera notamment porté par Peter Claffey et Dexter Sol Ansell qui incarneront respectivement les personnages de Ser Duncan le Grand et Egg, le futur roi Aegon V Targaryen.