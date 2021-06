Nintendo Switch Pro : le prix de la console fuite chez un revendeur

Après l’échec commercial de la Wii U, Nintendo a su remonter la pente avec sa Switch. La machine s’écoule par palettes entières, véritable succès commercial. Le géant nippon en profite même pour ressortir ses meilleurs jeux de la Wii U sur sa machine pour leur offrir une seconde vie. Et si la Switch est un tel carton, c’est grâce à une proposition unique. Il s’agit d’une console de salon mais également nomade, proposant énormément d’exclusivités fortes. Contrairement à la PlayStation ou la Xbox, Nintendo ne mise pas sur la puissance. Malgré tout, la firme a conscience qu’il faut offrir un boost de puissance à sa Switch et une version Pro fait souvent parler. Et chez Boulanger, le prix de cette future machine est apparu un bref instant…

398,90€ pour la Nintendo Switch Pro selon une fuite

Info Nintend'Alerts ! La console #NintendoSwitchPro listée dans la base de données Boulanger au prix de 399€ ! Pas encore visible sur le site ! pic.twitter.com/2ll7tyumrg — Nintend'Alerts (@nintendalerts) June 2, 2021

La Nintendo Switch Pro a été listée dans la base de données de Boulanger, revendeur reconnu, et repérée par plusieurs internautes. On apprend également le prix de la console : 398,90€. La console de base est à 300€ environ, soit une augmentation de 100€ pour ce boost de puissance. Rappelons que la Switch Pro a également été listée par Amazon Mexique très récemment, renforçant les rumeurs autour de son existence.

D’après plusieurs sources, la Switch Pro pourrait bien être présentée le 3 juin et des images plus concrètes pour le 15 juin lors de l’E3 de Nintendo. Après tout, le plus célèbre des salons du jeu vidéo a dû passer l’édition précédente pour cause de pandémie. Un retour avec la Switch Pro serait un joli cadeau pour les joueurs. Une autre rumeur veut que les précommandes ouvrent le 4 juin…

Un gain de puissance pour la Switch

Le prix de cette Switch Pro se rapproche des précédentes rumeurs à son propos. Une console compatible 4K qui va livrer un gros boost de puissance à une Switch commercialisée en 2017 (déjà !). Bien évidemment, la firme nippone ne compte pas s’aligner sur la puissance d’une PS5, Xbox Series X ou un PC. Mais Nintendo a bien compris que certains joueurs souhaitent jouer dans des conditions encore meilleures et désormais accessibles financièrement.

Bien évidemment, sans officialisation de Nintendo pour le moment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes.

Source : ScreenRant