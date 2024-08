Où et quand voir les Perséides, la pluie d’étoiles filantes qui illuminera le ciel en août

Vous voulez voir les Perséides, une pluie d’étoiles filantes qui va illuminer le ciel d’août ? On vous explique comment profiter au mieux de ce spectacle qui s’annonce vibrant et absolument sublime.

© Envato

Les Perséides seront visibles la nuit du 12 au 13 août 2024, idéalement après minuit et loin de la pollution lumineuse

Jusqu’à 100 étoiles filantes par heure pourraient être observées lors du pic d’activité des Perséides

Ce phénomène est causé par les débris de la comète Swift-Tuttle entrant dans l’atmosphère terrestre à 200 000 km/h

Les Perséides, spectacle céleste annuel issu de la comète Swift-Tuttle, illumineront le ciel nocturne d’août 2024. Ce phénomène, observable à l’œil nu, tire son nom de la constellation de Persée d’où semblent provenir les météores. Où et quand observer la pluie d’étoiles filantes qui éclairera le ciel ?

Où et quand observer les Perséides du mois d’août ?

Le pic d’activité est prévu dans la nuit du 12 au 13 août, avec des conditions d’observation exceptionnelles dues à une Lune peu présente.

Voici où et quand observer les Perséides dans les meilleures conditions :

Date : nuit du 12 au 13 août 2024

nuit du 12 au 13 août 2024 Heure : après minuit, idéalement entre 1h et 2h du matin

après minuit, idéalement entre 1h et 2h du matin Lieu : zones éloignées de la pollution lumineuse

Franck Selsis, chercheur du CNRS, explique au micro de BFMTV : “Les Perséides, c’est une pluie d’étoiles filantes, une période pendant laquelle on a dans la nuit des météores, des petites traînées lumineuses liées à des petites particules, comme des grains de sable”.

La comète 109P/Swift-Tuttle, découverte en 1862 par deux astronomes indépendants, est à l’origine de ce phénomène. Son dernier passage dans notre système solaire remonte à 1992. Les étoiles filantes observées sont le résultat de la désintégration de poussières cométaires pénétrant l’atmosphère terrestre à 200 000 km/h.

Plusieurs opportunités d’admirer les Perséides

Dans des conditions idéales, jusqu’à 100 étoiles filantes par heure pourraient être visibles. Le spectacle des Perséides se prolongera jusqu’au 1er septembre, offrant de multiples opportunités d’observation. Cette pluie d’étoiles filantes est considérée comme l’une des plus importantes et des plus faciles à voir de l’année.

Pour maximiser les chances d’observation, il est recommandé de s’éloigner des zones urbaines où la pollution lumineuse est intense. La Lune se couchant entre 23 heures et minuit durant cette période, les conditions seront idéales pour profiter d’un ciel suffisamment sombre.

Ce phénomène annuel offre non seulement un spectacle visuel impressionnant, mais permet également aux astronomes amateurs et professionnels d’étudier la composition et le comportement des débris cométaires lors de leur entrée dans l’atmosphère terrestre.