Quadrantides : la première pluie d’étoiles filantes de 2024 a lieu ce soir, ne la manquez pas

Les Quadrantides, des restes de la comète Konzik-Peltier, sont visibles dans le ciel cette nuit. Plus de 200 étoiles filantes par heure vont scintiller, malgré la présence de la Lune et des nuages.

Les Quadrantides débutent ce soir

Ce soir, levez les yeux vers le ciel et admirez les Quadrantides, une pluie d’étoiles filantes exceptionnelle. Il s’agit des débris de la comète Konzik-Peltier, que la Terre croise chaque début d’année. L’OMM, l’organisation mondiale de la météorologie, prévoit plus de 200 étoiles filantes par heure au moment du pic, dans la nuit de mercredi à jeudi 4 janvier.

Ne manquez pas les Quadrantides, la première pluie d’étoiles filantes de 2024

Pour profiter de ce phénomène rare, il faudra braver le froid et trouver un lieu propice à l’observation. La Lune, très brillante cette nuit, et la météo, peu clémente sur une grande partie de la France, pourraient en effet gêner la visibilité des Quadrantides. Il est conseillé de s’éloigner des sources de pollution lumineuse et de se tourner vers la constellation du Bouvier, d’où semblent jaillir les étoiles filantes.

Pour repérer cette constellation, il suffit de suivre l’arc formé par le manche de la Grande Ourse, jusqu’à tomber sur Arcturus, une étoile éclatante. Au-dessus d’elle, cinq étoiles dessinent un cerf-volant. C’est dans cette zone, appelée Quadrant mural par l’astronome Lalande, que se trouve le radiant des Quadrantides, le point d’origine apparent des étoiles filantes.

Si vous n’avez pas de smartphone avec une application d’astronomie, vous pourrez toujours utiliser ces repères pour orienter votre regard. Sinon, il en existe des dizaine sur l’App Store et le Play Store, à vous de choisir.

Les Quadrantides sont l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année, mais aussi l’une des plus méconnues. Elles sont en effet moins médiatisées que les Perséides d’août ou les Géminides de décembre, qui bénéficient de conditions météorologiques plus favorables. Pourtant, les Quadrantides offrent un spectacle tout aussi fascinant, à condition de s’armer de patience et de curiosité.