Panne Orange et Sosh : impossible de passer des appels et d’aller sur Internet

Orange et Sosh sont victimes d’une panne d’ampleur ce mercredi. Les signalements ont explosé sur la plateforme Downdetector, les utilisateurs déplorant ne plus pouvoir passer d’appels, envoyer de messages et accéder à Internet avec leurs données mobiles.

Mise à jour 16h47 : des milliers de signalements continuent d’affluer sur Downdetector, signe que le retour à la normale se fait toujours attendre. La grogne monte chez les abonnés touchés, qui dénoncent notamment le manque de communication d’Orange, toujours silencieux depuis son communiqué lapidaire. Citant des sources internes, l’expert en cybersécurité Clément Domingo affirme que l’avarie n’est pas la conséquence d’un piratage. “Orange introduit un nouveau cœur de réseau mobile (5G). Les lignes qui sont migrées dessus sont a priori HS”, précise-t-il.

Mise à jour 14h30 : La panne n’est toujours pas résolue. À 14h10, Downdetector recensait encore 5 532 signalements, tandis que les témoignages d’abonnés mobiles démunis continuaient d’affluer. “Aucun réseau depuis 11h30 à Amiens, je suis coupée de tout d’autant que chez moi, c’est une box 5G”, déplorait notamment une utilisatrice il y a quelques minutes. Contacté par Tom’s Guide, l’opérateur n’était pas en mesure de nous communiquer davantage de détails.

Article originel :

“On est d’accord le réseau Orange est en panne ou c’est moi ?” Le réseau mobile d’Orange et de sa filiale low-cost Sosh subit bel et bien une panne d’ampleur ce mercredi. Les plaintes se multiplient sur les réseaux sociaux et le site Downdetector est inondé de témoignages depuis 11h30 (avec notamment un pic de 11 494 signalements). C’est un nouveau couac pour l’opérateur historique après la panne de son réseau mobile survenue fin juin.

Orange et Sosh sont en panne, le réseau mobile ne répond plus

Parmi les lieux les plus signalés, on retrouve notamment Paris, Toulouse, Marseille, Strasbourg mais aussi Lyon, Lille, Montpellier et Bordeaux, preuve que la panne est d’ampleur nationale. “Vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée”, confirment Orange et Sosh sur X.

Bonjour, vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange.

Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — Orange France (@Orange_France) October 21, 2026

Bonjour, vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange.

Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — Sosh (@Sosh_fr) October 21, 2026

Impossible, pour le moment, d’accéder à la page “Météo du réseau” d’Orange pour vérifier la situation près de chez vous. Le site croule probablement sous les requêtes, ce qui le fait dysfonctionner.

(Article en cours d’écriture)