Orange et Sosh sont encore en panne, les abonnés saturent

Semaine compliquée pour les abonnés Orange et Sosh. Plusieurs utilisateurs signalent des pannes, échouant à se connecter en 4G, en 5G ou au réseau Internet fixe.

Après la panne massive survenue ce lundi, les abonnés Orange et Sosh doivent encore composer avec des dysfonctionnements. Les réseaux fixes et mobiles de l’opérateur ont des problèmes ce mercredi. Des centaines de remontées ont été effectuées sur la plateforme DownDetector avec un pic de 662 signalements. Difficile toutefois de savoir si le problème est localisé dans certaines régions ou si l’avarie touche l’ensemble du pays.

Pour le moment, Orange n’a pas communiqué sur l’ampleur de la panne. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus. Vous pouvez vous rendre sur le portail dédié aux incidents pour vérifier l’état du réseau dans votre quartier. L’application Orange et moi vous permettra également de savoir si une panne est en cours dans votre région.

Visiblement, les appels dysfonctionnent également, selon les témoignages de plusieurs usagers sur les réseaux sociaux. “Chaque numéro que je compose ce matin j’ai un message comme quoi le numéro n’est pas disponible ou non attribué or ce sont des personnes que j’appelle régulièrement”, signale un abonné sur X. “On ne peut plus appeler car les lignes sont ko, certains travaillent avec leurs téléphones dont moi, c’est vraiment grave”, déplore un autre.