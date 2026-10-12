Orange lance une solution de secours bien utile en cas de panne Internet

Orange vient de lancer Reconnexion Flash, une solution de secours qui permet de retrouver une connexion Internet en cas de panne à son domicile. On vous détaille comment cela fonctionne et quelles Livebox sont compatibles.

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Orange n’est pas vacciné contre les coupures Internet. Pour éviter que ses abonnés soient démunis lorsqu’une panne survient, l’opérateur vient de lancer sa nouvelle solution de secours baptisée Reconnexion Flash. Son principe ? Utiliser les données mobiles d’un smartphone pour rétablir l’accès à Internet dans tout le foyer jusqu’à la résolution de la panne. Il faut évidemment bénéficier d’une couverture 4G/5G suffisante à l’intérieur du domicile pour que cela fonctionne.

Lorsque la Livebox détecte une coupure, elle propose un parcours d’activation après les vérifications habituelles. Vous devez alors désactiver le Wi-Fi de votre smartphone, scanner le QR code affiché sur l’écran de la box, autoriser l’utilisation de vos données mobiles et configurer le partage de connexion.

Une fois chose faite, Reconnexion Flash “vous permet de retrouver un accès à Internet, hors la TV d’Orange et la téléphonie fixe”, assure Orange sur une page d’assistance.

Reconnexion Flash : comment Orange vous évite de rester sans Internet

Seuls les abonnés Orange possédant une Livebox S ou une Livebox 7 WiFi 7 peuvent utiliser ce service de secours lors d’une panne. Celui-ci est disponible en France métropolitaine, mais aussi dans les zones Antilles-Guyane et Réunion. Il aurait ainsi été bien utile à cette entreprise guadeloupéenne victime d’une panne Orange pendant près de deux mois.

Si vous avez l’une des box susmentionnées, le service pourra être utilisé quel que soit votre opérateur mobile. Les clients Orange et Sosh bénéficieront tout de même d’un avantage non négligeable (uniquement en France métropolitaine) : une enveloppe de 200 Go de données mobiles offerte par mois (pendant deux mois) une fois que la panne a été confirmée.

Les autres utilisateurs devront ainsi veiller à leur consommation de data, laquelle pourrait fondre rapidement s’ils ont un forfait limité en la matière. “La data utilisée pour le partage de connexion avec la Livebox est décomptée du forfait mobile utilisé”, indique Orange en petits caractères. Notez qu’il sera possible d’associer un autre smartphone du foyer à la Livebox si le forfait est épuisé ou si le détenteur du téléphone connecté s’absente.

“Avec Reconnexion Flash, nous simplifions la vie de nos clients dans un moment clé, en leur offrant une solution autonome et rapide pour maintenir leur connexion internet en cas de panne. Cette avancée technologique inédite sur le marché français illustre la volonté d’Orange de renforcer la résilience de ses réseaux et d’offrir une expérience client optimale”, se félicite Laurence Thouveny, directrice expérience client Orange France.