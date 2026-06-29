Panne Orange et Sosh : de grosses perturbations signalées ce lundi

Orange est victime d’une panne sur son réseau mobile ce lundi 29 juin. Les signalements se sont multipliés depuis ce matin sur Downdetector et sur les réseaux sociaux. L’opérateur confirme notamment des perturbations sur la 4G et la 5G.

De nombreux utilisateurs d’Orange et Sosh sont touchés par une panne ce lundi 29 juin aux quatre coins du pays. Sur le site Downdetector qui centralise les incidents, les signalements se sont en effet multipliés depuis 6h, atteignant un pic de 1401 pour Orange et de 629 pour sa marque low-cost. “Pas de réseau depuis tôt ce matin… Et forcément c’est pile le jour où j’avais besoin de Google Maps pour un trajet important”, fustige un abonné. “Je confirme, je ne capte rien, même pas le nom d’opérateur qui s’affiche”, s’irrite un autre usager.

Orange confirme la panne

De nombreux clients ne peuvent plus passer d’appels ou utiliser leurs données mobiles pour accéder à Internet sur leur smartphone. Orange a dû se résoudre à communiquer pour donner quelques bribes d’informations à ses usagers :

“Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises. Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et rétablir le service au plus vite”, précise l’opérateur avant de présenter “ses excuses auprès des clients concernés”.

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises.

Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et… — Orange France (@Orange_France) June 29, 2026

Vous pouvez vérifier “la météo du réseau mobile” près de chez vous sur cette section du site d’Orange. Il suffit d’entrer votre adresse. Il est aussi possible de suivre les prochaines communications d’Orange sur le compte X @Orange_France. En attendant que la situation revienne à la normale, privilégiez le WiFi (si votre connexion Internet fixe est toujours fonctionnelle chez vous ou au travail) pour vos communications sur WhatsApp, Teams et consorts. Vous pouvez aussi activer les appels WiFi dans les paramètres de votre smartphone.