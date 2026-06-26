Pixel 4a : des milliers de téléphones briqués par une mise à jour invisible, Google regarde ailleurs

Le Pixel 4a a six ans, et pourtant des milliers de personnes s’en servent encore au quotidien. Depuis début juin, une mise à jour silencieuse des Google Play Services plonge leur smartphone dans un redémarrage en boucle, sans que Google propose le moindre correctif.

Le Pixel 4a © Tom’s Guide

Vous vous souvenez du Google Pixel 4a ? S’il n’est plus tout jeune, de nombreuses personnes le possèdent encore, et ils signalent depuis les premiers jours de juin 2026 un dysfonctionnement critique : leur smartphone se fige brièvement sur l’écran de verrouillage, puis affiche le logo Google et reprend son cycle de démarrage, indéfiniment.

Le Pixel 4 et le Pixel 4 XL sont également touchés. Les témoignages s’accumulent sur le Google Issue Tracker et sur Reddit, où des dizaines de personnes décrivent un appareil devenu parfaitement inutilisable.

Une mise à jour fantôme en cause

Le support logiciel du Pixel 4a a officiellement pris fin et pourtant, les Google Play Services continuent de recevoir des mises à jour en arrière-plan. D’après les analyses croisées de la communauté, le déclencheur serait un composant lié au réseau « Find Hub », l’écosystème de localisation hors ligne de Google. Lorsque le Wi-Fi est activé et la géolocalisation désactivée, le framework tente un scan réseau agressif, provoque une exception logicielle et plonge le téléphone dans une boucle fatale.

Un représentant de Google a reconnu le problème le 4 juin, indiquant l’avoir transmis à l’équipe de développement. Depuis, aucun correctif officiel.

Des solutions artisanales, faute de mieux

Face au silence du constructeur, les bidouilleurs ont rivalisé d’ingéniosité. La méthode la plus fiable consiste à couper son routeur Wi-Fi, démarrer en mode sans échec, puis réactiver la géolocalisation avant toute reconnexion. Pour celles et ceux vivant en zone urbaine dense, où les signaux Wi-Fi voisins suffisent à déclencher le crash, une parade improbable a émergé : envelopper le téléphone dans deux couches de papier aluminium, véritable cage de Faraday improvisée, le temps de modifier les réglages.

Des palliatifs bricolés qui rappellent une évidence : un correctif de Google reste indispensable.