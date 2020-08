Test du Pixel 4a : Google a refait un bon smartphone

8,5/10 Google Pixel 4a 349€ On aime Compact, léger, agréable à prendre en main

L'écran plein avec caméra selfie en pin

Les performances photo, du Pixel dans le texte

Son prix !

Le port minijack 🙂 On n’aime pas Pas de 5G

Pas de rafraîchissement 90 Hz Verdict : Google parvient à nous redonner le sourire. Après un Pixel 4 en demi-teinte, voici qu’il signe un Pixel 4a resplendissant. Simple, efficace et pas cher, il est le digne héritier du Pixel 3a de 2019. Face à lui, le OnePlus Nord propose certes de meilleurs arguments sur le papier, mais à l’usage, le Pixel 4a est plus agréable en main, plus compact, offre une meilleure qualité photo et se révèle tout bonnement suffisant pour un usage classique. Un bon smartphone auquel il ne manque que la 5G et un écran 90 Hz dirons les mauvaises langues dont nous faisons partie. plus

On en parle depuis septembre 2019. Près d’un an plus tard, Google lance enfin le successeur du très réussi Pixel 3a. Il aurait dû nous parvenir plus tôt, mais la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. C’est donc au plein coeur de l’été que ce smartphone à prix serré va tenter de s’aménager une place dans le marché très concurrentiel des smartphones milieu de gamme.

Si Google a connu des déboires avec l’autonomie de ses Pixel 3 et Pixel 4 et surtout de mauvais chiffres de ventes sur ce dernier smartphone haut de gamme, le Pixel 3a a connu une meilleure vie. Des caractéristiques modestes, mais suffisantes, une bonne autonomie, un écran Oled et un unique capteur photo au travers duquel transparaît tout le savoir-faire photo des équipes de Google, voilà la recette du succès. Un an et demi après lui, le Pixel 4a va essayer de relever le défi pour succéder de la meilleure manière possible à son aîné. Y parvient-il ?

Prix, disponibilité et concurrence

Google propose son Pixel 4a à un prix très attractif. 349 €, c’est le bas du panier pour un milieu de gamme. Et c’est l’unique tarif. Le Pixel 4a n’est disponible que dans une seule version dotée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. On saluera l’effort consenti côté stockage. Le Pixel 3a était disponible en 64 ou 128 Go. Sans extension de mémoire via microSD, le 64 Go se révèle aujourd’hui très limitant. Avec 128 Go, le Pixel 4a est dans les cordes.

S’il est officialisé aujourd’hui, 3 août, le Pixel 4a ne sera pas disponible avant le 1er octobre. Google ouvrira les précommandes pour son smartphone dès le 10 septembre.

Le OnePlus Nord – Crédits : Xavier Regord / Tomsguide.fr

Côté coloris, on ne va pas se mentir, Google n’a jamais fait dans l’original (si l’on excepte l’édition orange du Pixel 4). On ne se fera pas de noeuds à la tête pour choisir son Pixel 4a puisqu’il n’est disponible qu’en une seule finition : la « simplement noir ». En outre, si l’on avait l’habitude d’avoir le choix entre une version courte et une version XL, le Pixel 4a change aussi la donne avec un seul modèle de 5,8 pouces. Google semble ainsi vouloir limiter les possibilités afin de réduire la casse en cas d’échec. Une éventualité qui, comme nous allons le voir, n’a aucune raison de se réaliser.

Enfin presque. Le plus gros défaut de ce Pixel 4a serait pour certain son incompatibilité avec les réseaux 5G. C’est le choix de Google, il n’est pas pourvu d’un processeur de dernière génération, tout comme le Pixel 3a en son temps. Le Snapdragon 730G qui l’anime est parfait en tout, sauf qu’il n’est pas 5G. Reste que l’on parle beaucoup de ce réseau sans en voir encore les aboutissements pratiques à court terme. À chacun de décider s’il s’agit d’un critère bloquant.

Car face à lui, la résistance s’est organisée, notamment avec le premier milieu de gamme de OnePlus, le OnePlus Nord, affiché à 399 €. Pour 50 € de plus, on accède à un Snapdragon 765G. Processeur de dernière génération de Qualcomm, celui-ci est compatible 5G. Le Nord est donc plus durable pour qui souhaite acquérir un abonnement 5G au lancement commercial de ce réseau. Le Nord a également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son écran est plus grand, 6,44 pouces, et 90 Hz. Il a aussi une reconnaissance faciale (2D) et un capteur d’empreinte sous l’écran. Bien des atouts qui lui font gagner des longueurs sur le Pixel 4a. Mais est-ce suffisant pour enterrer le petit dernier de Google ?

Un design sobre, une prise en main exemplaire

Google a fait le choix de ne proposer qu’un seul modèle pour son nouveau milieu de gamme. On avait l’habitude de découvrir une version XL à chaque génération. Aucune cette fois-ci. il faut se contenter d’un Pixel 4a de 5,8 pouces. Une finition également : « simplement noir ». Les amateurs de couleurs pourront être déçus. Cependant, il faut reconnaître qu’une fois en main, on oublie ces détails. Le Pixel 4a est un modèle du genre. Compact, léger (143 g), plutôt fin (8,2 mm) et surtout sans aucun angle abrupt. Son utilisation est des plus agréables.

Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Son grand écran occupe la totalité de la face avant, ou presque. Un contour noir l’encercle sans laisser penser que Google aurait pu maximiser encore la surface d’affichage. Google a fait un pas vers l’écran total en supprimant tout encoche ou volet noirci.

Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Ici, c’est une caméra selfie en pin qui prend place. Un choix critiqué par certains utilisateurs qui regrettent qu’elle absorbe une partie (infime, il faut le reconnaître) de leurs contenus. À noter que si l’on observe ce fait sur YouTube, il n’en est rien sur Netflix qui condamne automatiquement la zone du pin. On reprochera tout de même à Google d’avoir supprimé de ses menus l’option permettant de réduire la surface d’affichage pour ne rien perdre de son contenu. Une option que l’on trouvait encore sur le Pixel 3 XL afin de faire disparaître son encoche.

Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Côté boutons, on ne change rien. Ils sont toujours disposés de la même manière, sur la tranche droite, on trouve les réglages du volume et la touche de démarrage. On note que Google conserve la sortie minijack héritée du Pixel 3a. Elle est située ici sur la tranche supérieure.

À l’arrière, on découvre un dos en polycarbonate. Oui, ce n’est pas premium, mais le verre Gorilla Glass 3 est ici réservé à la protection de la dalle. D’ailleurs, on aurait préféré une génération plus avancée de ce verre, mais il demeure très performant.

Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Le dos en plastique présente l’avantage de ne retenir aucune trace de doigts. Il facilite en outre la prise en main en fournissant une belle accroche. Le petit format de l’appareil (144 x 69,4 mm) participe également à ce confort d’utilisation.

Le module photo apparaît sous le même jour que celui du Pixel 4. Carré, il se trouve en haut à gauche. Il est cependant plus petit que celui du smartphone haut de gamme de Google. Il comprend un unique capteur et son flash Led.

Capteur biométrique et sécurité

Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Google ne décline pas la reconnaissance faciale du Pixel 4. Performante, mais manquant de sécurité, celle-ci n’est pas la bienvenue sur le Pixel 4a. Il se contente d’une base solide, un capteur d’empreintes situé au milieu de son dos. Une disposition identique à celle des précédents Pixel.

Pour avoir longtemps utilisé des Pixel 3 et 3a, nous pouvons assurer qu’elle est idéale. À noter que ce capteur Imprint, comme le nomme Google, est très rapide. Et on y retrouve la fonction « balayer le lecteur pour voir les notifications ». Dès lors, il suffit de glisser son doigt dessus vers le bas afin de dérouler le volet de notifications. Pratique, bien qu’Android 10 le permette désormais en natif en effectuant le même geste depuis le milieu de l’écran.

Grand écran presque bord à bord

Le Pixel 4a possède une dalle Oled de 5,8 pouces. Comme le suggère sa technologie, elle offre des noirs parfaits. Sa luminosité maximale n’est pas affolante, mais suffit à une utilisation en plein soleil. Attention, on parle ici de consultation et non pas du visionnage d’un épisode de Stranger Things.

Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Et si l’on a droit à un rafraîchissement à 90 Hz sur le Pixel 4, le Pixel 4a se contente encore du 60 Hz. C’est dommage puisque cette caractéristique que l’on trouve sur le OnePlus Nord permet de lisser le défilement dans un flux Facebook ou Twitter, par exemple, de sorte que la fatigue oculaire en est limitée. Dans les jeux compatibles ou même les films et séries des plateformes de streaming, le 90 Hz permet de fluidifier l’affichage. On est loin du 144 Hz du Zenfone 3 ou des 300 Hz d’un PC, mais le petit plus est bien là quand on active le 90 Hz sur un smartphone compatible.

Côté colorimétrie, le Pixel 4a propose trois modes dans son menu Couleurs : naturel, contrasté et adaptatif. Ce dernier est le plus clinquant avec des tonalités trop appuyées, mais qui plaisent à l’oeil. On lui préfèrera à ce titre le mode naturel, plus proche du rendu réel.

N.B. : Nous effectuerons prochainement le test complet de cet écran avec notre sonde i1Display Pro+ et apporterons nos résultats en mise à jour.

Système et surcouche

Le tour d’horizon du Pixel 4a va être rapide sur ce point. Il est équipé d’Android 10 dans sa dernière version, avec la mise à jour de sécurité du 5 mai 2020. Il s’agit d’une version stock, sans aucune surcouche logicielle. Son utilisation est simple et fluide, mais ne regorge pas d’options permettant de la tordre à volonté pour l’adapter aux goûts de chacun. En ce sens, Google marche dans les pas d’Apple.

Des performances en retrait, mais convenables

Non, Google n’a pas cédé aux sirènes du 765G de Qualcomm. Ce Snapdragon de dernière génération est l’idéal pour un smartphone de milieu de gamme, mais se négocie encore cher. De plus, le Pixel 4a était déjà en développement que cette puce n’était pas encore sorti. Google a donc opté pour un 730G, un processeur de 2019, mais qui offre des performances encore très correctes. En ce sens, la firme de Mountain View réitère, le Pixel 3a utilisant un Snapdragon 670 qui sentait aussi la naphtaline. Le 730G est une version gaming, à savoir qu’il offre des fréquences plus élevées que le 730, un réducteur de problèmes d’affichage (Game Jank Reducer) et octroie aussi de meilleures latences Wi-Fi pour le jeu en ligne.

Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Il est ici couplé à 6 Go de RAM en LPDDR4x, d’ancienne génération donc. Dans les benchmarks, on remarque que malgré tout il ne s’agit pas d’une configuration de pointe. On récolte ainsi 2464 points sur 3DMark, 8267 points sur PCMark et 1647 points sur Geekbench en multicoeur. Des chiffres peu flatteurs quand on s’habitue aux smartphones haut de gamme. Comparé à un OnePlus Nord, il est aussi plus bas. Ce dernier affiche 9337 points sur PCMark et 3309 points sur 3DMark. De facto, il est plus rapide, et possède aussi 12 Go de RAM sur la version que nous avons testé.

Asphalt 9 sur Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Malgré des scores modestes en benchmarks, le Pixel 4a s’en sort honnêtement au quotidien. On peut naviguer, regarder des films, jouer, prendre des photos sans difficulté. Lors de notre test, nous n’avons remarqué que quelques micro ralentissement sur Asphalt 9. En revanche, se le 4a est fluide en jeu, il ne faut pas s’attendre à des graphismes de pointe. Par exemple, sur Asphalt 9 toujours, on remarque largement le crénelage qui entoure toutes les structures. Une concession à faire. Pour le fun, nous l’avons confronté à MadOut2 en poussant toutes les options graphiques au maximum. Résultat : 6 fps. En revanche, en baissant en Very High, on tient un bon 47 fps (sans antialiasing, SSAO, Motion Blur, etc.).

MadOut2 sur Google Pixel 4a – Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Le 730G montre une autre limite, sa chauffe. Sollicité en jeu ou lors de prises de photos en continu, il peine à contenir sa chaleur. Le smartphone prend quelques degrés de cette manière. On ne se brûle pas les doigts, mais c’est tout de même présent. Une coque amoindrie le ressentit.

Photo

Test en cours, mise à jour dans les prochaines heures.

Autonomie, dans la norme, sans plus

Le Pixel 4a embarque une batterie de 3140 mAh. Plus important de 140 mAh que celle du Pixel 3a, elle lui confère plus d’une journée et demie d’autonomie en usage mixte, jeu, GPS, navigation Internet, photo. C’est mieux que le Pixel 4 qui finit la journée avec difficulté quand il n’est pas pleinement sollicité, mais moins bien que le OnePlus Nord (oui encore lui). Ce dernier est cependant équipé d’une batterie de 4115 mAh et est donc plus lourd (184 g).

Peu de choses à dire en plus sur l’autonomie. Le Pixel 4a n’est pas compatible charge rapide, ni charge par induction. Des attributs réservés au Pixel 4.