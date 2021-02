Plague Inc : l’extension Le Remède est gratuite jusqu’à ce que le COVID soit « sous contrôle »

Le développeur de Plague Inc, Ndemic Creations, a déclaré officiellement que l’extension la plus récente du jeu, à savoir le remède, sera gratuite sur Steam jusqu’à ce que la pandémie de Covid-19 qui touche notre monde ne soit « sous contrôle ». L’information est directement visible sur la page Steam du jeu.

Source : Ndemic

Plague Inc est un jeu original lancé en 2012, bien avant que le coronavirus ne perturbe notre quotidien. Le jeu donne aux joueurs le contrôle d’une maladie personnalisable qui peut subir des mutations pour se répandre dans le monde entier et tuer le plus de personnes possible, rapidement et efficacement. Pendant ce temps, les gouvernements essaient de trouver un remède, prennent des mesures et tentent d’éradiquer la maladie. Le joueur gagne la partie si sa maladie, virus, bactérie ou champignon, élimine la population mondiale avant que le remède ne soit prêt.

Un jeu à succès qui s’adapte

Le jeu a fait un réel carton sur iOS et Android et a reçu finalement un portage PC sur la plateforme Steam où il rencontre également le succès. Finalement, la réalité a fini par rattraper le jeu avec la pandémie de Covid-19 qui balaye le monde depuis début 2020. Dans les premiers jours de la crise, la popularité et les ventes du jeu ont inexplicablement explosé, ce qui a incité Ndemic à orienter différemment son titre phare.

En novembre 2020, Ndemic prend tout le monde à contre-pied et sort une extension qui est le premier nouveau mode de jeu depuis la sortie de la version originale. Le remède, comme son nom l’indique, retourne complètement le but du jeu chargeant les joueurs de trouver un remède à la pandémie au lieu de l’attiser. Alors que le jeu colle toujours autant au monde réel, il élimine la nature sinistre de la pandémie mondiale en se focalisant sur l’espoir plutôt que le désespoir. C’est peut-être pour cette raison que l’extension est offerte sur Steam et qu’elle le restera, selon la déclaration de Ndemic, jusqu’à la fin de la pandémie.

Une initiative appréciée

C’est une initiative positive et très appréciée de la part de Ndemic, qui n’a certainement pas créé le jeu avec l’espoir qu’une pandémie mondiale se produise quelques années plus tard. La meilleure partie de l’extension, c’est qu’il ne s’agit pas d’une gestion arbitraire et décidée par les développeurs du jeu. En effet l’extension est le résultat d’un partenariat avec plusieurs organisations de santé à travers le monde telles que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et le Global Outbreak Alert and Responsive Network (GOARN).

Ainsi, bien que Plague Inc et le remède soient d’excellents moyens de passer le temps en s’amusant, ils informent également les joueurs de ce qui est vraiment nécessaire pour lutter contre une pandémie comme le Covid-19. Cela montre également la charge de travail nécessaire au rétablissement de la situation et la tâche difficile de ceux qui sont en première ligne. Peut-être un jeu comme celui-ci pourra révéler au grand public, de façon ludique, ce qui doit être fait pour contrôler une épidémie dans le monde réel.

Covid-19 : que deviendra le coronavirus après la pandémie ?

Source : Screenrant