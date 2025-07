Serrures connectées, purificateurs d’air, ventilateurs… SwitchBot casse les prix pour le Prime Day 2025 !

Nous avons eu tout récemment l’opportunité de tester la serrure connectée SwitchBot Lock Ultra Vision Combo, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle nous a impressionnés. Bonne nouvelle : ce modèle, ainsi que d’autres produits de la marque, sont en promotion à l’occasion du Prime Day 2025, avec des réductions allant jusqu’à –50 % !

Une sélection de produits connectés en promotion pour moderniser votre maison

Du 8 au 11 juillet sur Amazon, puis jusqu’au 17 juillet sur le site officiel de SwitchBot, plusieurs références phares sont à prix réduit. L’occasion idéale de s’équiper à moindre coût pour moderniser son intérieur.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des offres à ne pas manquer.

Combo Serrure Ultra Vision : 239,99€ au lieu de 299,99€ (-20%)

Il s’agit de la première serrure retrofit avec reconnaissance faciale 3D. Il s’agit d’un produit qui a été testé par la rédaction et qui a obtenu l’excellente note de 9/10. Facile à installer, elle ne nécessite aucun perçage, ni que vous changiez votre serrure actuelle. Grâce à ses 18 méthodes de déverrouillage (empreinte digitale, code d’accès, carte NFC, assistants vocaux…) elle vous permet de profiter d’un confort d’accès total, quelle que soit votre situation.

Combo Serrure Ultra Touch : 189,99€ au lieu de 249,99€ (-24%)

Compacte et facile à installer, cette serrure connectée intègre un capteur d’empreinte digitale ultra réactif et un clavier tactile rétro éclairé. Grâce à ses nombreuses options d’ouverture (code, application mobile, empreinte digitale…) elle s’adapte aisément à tous vos besoins.

Purificateur d’air avec table de recharge : 169,99€ au lieu de 299,99€ (-43%)

Caché sous une apparence de table d’appoint, ce purificateur d’air performant doté d’un filtre HEPA capture particules fines, allergènes et odeurs. Idéal pour les petits appartements et les chambres, il offre une purification silencieuse tout au long de la journée. En prime : une station de recharge sans fil, compatible avec la majorité des smartphones, vous permettra d’allier praticité et bien-être.

Ventilateur sur batterie : 79,99€ au lieu de 129,99€ (-38%)

Silencieux, portable et autonome, ce ventilateur sans fil fonctionne grâce à une batterie rechargeable qui lui offre une autonomie de 42 heures. Très silencieux, il est idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Et grâce à ses 100 niveaux de puissance et ses différents modes de ventilation, il est le compagnon parfait pour un été serein.

Hub 3 : 97,49€ au lieu de 129,99€ (-25%)

Grâce à sa compatibilité Matter, Thread, Wi-Fi, Bluetooth, infrarouge et Zigbee, il centralise et synchronise tous vos appareils SwitchBot. Il vous permettra de créer des automatisations et des routines complexes et de les contrôler depuis une seule interface. Il s’agit de l’un des hubs les plus complets du marché.

Curtain 3 Rod : 62,99€ au lieu de 99,99€ (-37%)

Motorisez vos rideaux facilement grâce à ce module discret. Le Curtain 3 est compatible avec la très grande majorité des tringles et ne nécessite aucun outil pour être installé. Il fonctionne en Bluetooth mais peut également être contrôlé à distance ou via la commande vocale grâce au Hub SwitchBot. Vos rideaux s’ouvrent et se ferment sans que vous ayez besoin d’y penser !

Tous les appareils SwitchBot peuvent interagir entre eux via l’application mobile, en particulier lorsqu’ils sont connectés à un Hub (Hub 3 ou Hub 2). Il est ainsi possible de créer des scènes automatisées : par exemple, le déverrouillage de la serrure Ultra peut déclencher l’ouverture automatique des rideaux, l’activation du ventilateur, ou l’allumage d’une lumière connectée. Ce type de routine permet de centraliser les actions du quotidien en un seul geste.

À noter que plusieurs de ces produits, dont la Lock Ultra, les purificateurs d’air, le Hub 3 et le Hub 2, ont récemment obtenu le badge Home Assistant. Cette certification confirme leur compatibilité avec les plateformes domotiques et renforce leur intégration dans l’écosystème des scénarios automatisés.Dans un marché où la maison connectée devient la norme, ces offres permettent de franchir le pas sans se ruiner. Fonctionnalité, fiabilité, et simplicité d’usage : SwitchBot place la domotique à la portée de tous !