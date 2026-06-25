Prime Day : le kit solaire Zendure SolarFlow 2400 Pro avec quatre panneaux perd près de 500 €

À l’occasion du Prime Day, Zendure baisse de près de 24 % le prix de son kit solaire SolarFlow 2400 Pro avec quatre panneaux de 515 W. Une offre qui s’accompagne en plus de supports au sol offerts.

Le Prime Day est souvent l’occasion de réaliser d’importantes économies sur les équipements liés à l’autoconsommation solaire. Cette année, Zendure propose une offre particulièrement intéressante sur son kit SolarFlow 2400 Pro accompagné de quatre panneaux solaires de 515 W.

Zendure SolarFlow 2,4 kWh + 4 panneaux : 1 559€ sur Amazon

Habituellement vendu 2 039 €, cet ensemble est actuellement affiché à 1 559 €, soit une réduction de près de 500 €. En complément, Zendure offre les supports de fixation au sol, d’une valeur de 119,98 €, ainsi qu’un système de points fidélité triplés pour toute commande passée pendant l’opération.

Un kit complet pour produire et stocker son électricité

Cette offre ne se limite pas aux panneaux photovoltaïques. Le pack comprend le système de stockage SolarFlow 2400 Pro associé à quatre panneaux de 515 W, soit une puissance installée de plus de 2 kWc.

Une telle configuration permet de produire une quantité significative d’électricité destinée à alimenter les principaux équipements du logement tout au long de la journée. Associée à la batterie SolarFlow, cette énergie peut également être stockée afin d’être utilisée plus tard, notamment en soirée lorsque la production solaire est inexistante.

Installation et évolution simplifiées

Le SolarFlow 2400 Pro a été conçu pour faciliter l’accès au stockage résidentiel. Compatible avec de nombreuses installations photovoltaïques, il permet de compléter un système existant ou de constituer la base d’une nouvelle installation selon les besoins.

Le SolarFlow 2400 Pro est conçu pour évoluer avec vos besoins. Sa capacité de stockage démarre à 2,4 kWh, mais peut être portée jusqu’à 16,8 kWh en ajoutant jusqu’à cinq batteries additionnelles AB3000L de 2,88 kWh chacune. Une modularité intéressante pour accompagner l’évolution de votre foyer, par exemple avec l’arrivée d’un véhicule électrique, d’une pompe à chaleur ou une augmentation de votre consommation électrique.

L’ajout des supports au sol offerts pendant le Prime Day représente également une économie non négligeable pour les utilisateurs qui souhaitent installer leurs panneaux directement dans leur jardin, sans intervention sur la toiture.