Bon plan aspirateur robot : le Roborock Qrevo Curv 2 Pro et sa station multifonction profite de 400 € de remise sur Amazon !

Le Roborock Qrevo Curv 2 Pro, un robot aspirateur laveur haut de gamme livré avec sa station multifonction, passe de 1 299 € à 899 € sur Amazon ! Soit 400 euros d’économie, une remise de 31 % sur un modèle qui combine puissance d’aspiration et entretien entièrement automatisé.

Dans l’univers des robots aspirateurs laveurs, le haut de gamme se distingue moins par sa capacité à nettoyer que par sa capacité à se faire oublier. Vidange automatique, lavage et séchage des serpillières, remplissage en eau… plus la station prend en charge de tâches, moins l’utilisateur a à intervenir, et plus l’appareil tient sa promesse d’autonomie. Le nerf de la guerre, sur ces modèles premium, se joue donc autant du côté de la station que du robot lui-même.

Le Qrevo Curv 2 Pro coche les deux cases. Roborock, l’un des ténors du secteur, a doté ce modèle de sa station la plus aboutie et d’un châssis inédit pensé pour franchir les obstacles que la plupart des robots contournent péniblement. Un positionnement clairement haut de gamme, que la remise actuelle rend nettement plus abordable.

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25 000 Pa, châssis élévateur et lavage à 100 °C

Le Qrevo Curv 2 Pro frappe fort côté aspiration, avec une puissance HyperForce de 25 000 pascals, l’une des plus élevées du marché, capable de déloger poussière, miettes et poils incrustés sur tous types de sols. Son double système anti-enchevêtrement s’attaque au fléau des cheveux et poils d’animaux qui s’enroulent autour des brosses. Mais sa vraie originalité tient dans son châssis AdaptiLift. Équipé de roulettes omnidirectionnelles, il ajuste dynamiquement sa hauteur pour garder un contact optimal sur les moquettes jusqu’à 3 cm, franchir des seuils à double marche jusqu’à 4 cm et se dégager des pieds de meubles. Avec un profil de seulement 7,98 cm et sa navigation RetractSense qui rétracte le LiDAR sous les meubles bas, il atteint des recoins souvent délaissés.

Côté lavage, le robot mise sur un système triple température : eau chaude à 100 °C, eau tiède à 60 °C et séchage à l’air chaud à 55 °C, de quoi venir à bout des taches tenaces sans laisser de résidus. L’évitement d’obstacles Reactive AI, combinant lumière structurée et caméra RVB, reconnaît plus de 200 objets courants de jour comme de nuit et contourne câbles et meubles irréguliers. La station 3.0 Hygiene+ complète le tableau en assurant l’autonettoyage à l’eau chaude, la vidange automatique jusqu’à sept semaines, le remplissage en eau chaude et un séchage anti-odeurs, pour une expérience quasi intégralement mains libres. Le tout se pilote depuis l’application Roborock, avec cartographie multi-étages et commande vocale.

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Une remise de 400 euros qui remet les compteurs à zéro

À 899 € au lieu de 1 299 € sur Amazon, le Roborock Qrevo Curv 2 Pro devient une option redoutable pour qui veut le nec plus ultra de l’entretien automatisé sans payer le plein tarif. L’appareil réunit ce qui se fait de mieux chez Roborock, avec en prime un indice de réparabilité de 8,5 sur 10 qui plaide pour la durabilité. Pour équiper un logement, y compris sur plusieurs niveaux, et ne quasiment plus penser au ménage des sols, la proposition a de quoi séduire. Reste à profiter des 400 euros de remise avant qu’ils ne s’envolent.

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