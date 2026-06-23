Promo Prime Day : ce ventilateur performant vous aidera à affronter la canicule 

Le Prime Day est lancé sur Amazon et SwitchBot frappe fort avec une jolie promotion sur son ventilateur sur pied oscillant. Silencieux, connecté et modulable, il promet un rafraîchissement efficace tout en s’intégrant facilement aux pièces de la maison.

Il y a de belles opportunités à saisir pendant le Prime Day d’Amazon. Cette grande braderie vous permettra notamment de réaliser des économies sur les équipements connectés pour la maison. Parmi les offres les plus intéressantes du moment, SwitchBot applique une réduction attractive sur son ventilateur sur pied oscillant. Un achat malin qui vous aidera à mieux supporter les épisodes de fortes chaleurs qui touchent une grande partie de la France.

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Ce ventilateur SwitchBot délivre un flux d’air puissant allant jusqu’à 9,15 m³/min, avec une vitesse de vent de 6,1 m/s et une portée pouvant atteindre 27 mètres, ce qui lui permet de couvrir efficacement de grandes pièces. Grâce à son format modulable, vous pouvez l’utiliser aussi bien en mode table que sur pied, avec une hauteur réglable et une large oscillation pour assurer une diffusion homogène dans l’ensemble de l’espace.

Le prix du ventilateur SwitchBot chute pendant le Prime Day

Pensé pour la maison connectée, il se contrôle via un panneau tactile, une télécommande ou l’application SwitchBot. Associé au SwitchBot Hub Mini compatible Matter, il peut également être piloté à la voix via Alexa ou Google Assistant. L’utilisateur peut ajuster précisément le flux d’air, programmer des plages horaires et connecter le ventilateur à d’autres appareils de l’écosystème domotique.

Un bon point également pour sa technologie SilentTech et son moteur DC sans balais qui permettent un fonctionnement très silencieux (jusqu’à 22 dB en vitesse minimale). Autre atout : ce ventilateur prend en charge l’alimentation sur secteur ainsi que la recharge via USB-C, ce qui permet de l’utiliser facilement dans différentes pièces ou même en déplacement. Pendant le Prime Day, il est proposé au tarif de 84,99 €, soit 15 % de réduction.

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