PS5 : trouver une console next-gen en 2023 sera plus facile, assure Sony

Depuis sa sortie en novembre 2020, la PS5 a toujours été difficilement trouvable par les joueurs qui veulent mettre la main sur la console next-gen. Aujourd’hui, après plus de deux ans à surveiller étroitement les stocks des revendeurs, les joueurs vont enfin pouvoir s’acheter une PS5 aussi facilement que n’importe quelle autre console. C’est Sony qui a lui-même annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo publicitaire.

L’année 2023 devrait donc marquer la fin définitive de la pénurie de la PS5 dans le monde. Sony a partagé sur les réseaux une nouvelle vidéo publicitaire en affirmant que : « trouver une PS5 devrait devenir plus facile à partir de cette année. Merci de votre patience ». En attendant que la PlayStation 5 arrive en abondance dans les rayons de tous les magasins, nous vous avons préparé quelques conseils pour acheter une PS5 sur les sites les mieux achalandés.

Sony promet que la pénurie de la PS5 appartiendra bientôt au passé

Avec cette nouvelle vidéo publicitaire que vous pouvez retrouver ci-dessous, Sony veut rassurer les joueurs toujours inquiets de l’état des stocks de la console next-gen. « Vivez l’extraordinaire » avec la PS5, promet Sony. La PlayStation 5 occupe toujours la première place du podium par rapport à la Xbox Series X, mais elle sera effectivement d’autant plus extraordinaire lorsqu’il ne sera plus aussi compliqué de s’en procurer une.

Ce spot publicitaire particulièrement original revient sur les jeux PS5 déjà sortis comme Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Ratchet & Clank : Rift Apart, Gran Turismo 7 et d’autres. Sony en a également profité pour reconfirmer la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 à l’automne 2023 et celle de Final Fantasy XVI le 22 juin 2023. Des teasers auraient aussi été glissés dans la vidéo, mais ils n’ont pas encore été confirmés par Sony. Par exemple, certains joueurs pensent que Sony a dissimulé dans la vidéo un teaser pour Uncharted 5, mais tous ne sont pas d’accord.

Quoi qu’il en soit, les problèmes de stocks de la PS5 pourraient bientôt appartenir au passé. En plus de régler les soucis d’approvisionnement de la PlayStation 5, Sony aurait prévu de sortir un nouveau modèle au mois d’avril. La nouvelle PS5 remplacerait progressivement la console actuelle dont la production serait arrêtée d’ici la fin de l’année. Avec un seul modèle de console disponible à la vente, Sony pourra optimiser sa production et se concentrer sur la PS6 qui arriverait ainsi plus tôt que prévu.

