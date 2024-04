Fallout 4 : le patch next gen est une catastrophe, les joueurs s’énervent contre ces bugs

Douche froide pour la communauté : le patch next gen pour PC de Fallout 4 provoque de gros bugs. Les mods fonctionnent mal et certaines promesses ne sont pas tenues, les joueurs enragent.

Le patch next gen pour PC de Fallout 4 ne marche pas bien et provoque des bugs

Certaines promesses du patch ne sont pas tenues et les mods fonctionnent mal

Heureusement, il reste des bonnes nouvelles comme une quête de l’Enclave et de nouvelles armes et armures

Bethesda a profité du lancement de la série Fallout, dont la saison 2 a été officialisée, pour annoncer un patch next-gen destiné au quatrième opus. Mais alors que les joueurs PC s’attendaient à une meilleure version de cet opus, mauvaise nouvelle. La mise à jour provoque de nombreux bugs comme le rapportent nos confrères de PC Gamer.

À lire > On vous résume ce qu’il faut savoir sur la saison 2 de Fallout

Quels sont les bugs principaux du patch next gen de Fallout 4 ?

Appelée mise à jour next gen, il s’agit plutôt d’un patch current gen qui permet à Fallout 4 de rester dans l’air du temps, presque une décennie après sa sortie. Sauf que les joueurs PC se retrouvent face à une montagne de bugs et enragent littéralement. D’autant plus que le téléchargement pèse 16 Go. L’un des rédacteurs de PC Gamer rapporte les nombreux problèmes rencontrés :

Les sauvegardes moddées connaissent des problèmes de chargement

Les mods qui ne viennent pas du Creation Club de Bethesda ont de gros soucis

Le Fallout 4 Script Extender, outil indispensable pour beaucoup de joueur, fonctionne mal

La nouvelle prise en charge ultrawide affiche une interface utilisateur mal étirée, ce qui demande aux joueurs d’utiliser un correctif comme avant le déploiement du patch next gen

Fallout 4 ne prend toujours pas en charge les fréquences supérieures à 60 images par seconde comme promis

Le paramètre graphique “Débris d’armes” fait planter le jeu sur les cartes graphiques RTX, un bug présent depuis longtemps

Autant dire des bugs de grande ampleur qui ne sont aucunement justifiés par cette mise à jour next gen qui fiche la pagaille. C’est la douche froide pour les joueurs et de notre côté, on vous recommande plutôt de vous tourner vers le meilleur épisode 3D, c’est-à-dire Fallout : New Vegas. Largement meilleur et dans l’esprit noir de la franchise que Fallout 4, trop axé action et bien trop premier degré avec ses dialogues limités (et assez pauvres).

Certes, Fallout 4 plus beau techniquement mais il possède moins d’âme, de personnalité et de possibilités que son prédécesseur. Rien d’étonnant puisque Fallout : New Vegas a été développé par Obsidian avec des anciens de Black Isle, le studio qui a créé la franchise Fallout ou encore Baldur’s Gate.

Le patch next gen ajoute notamment une quête de l’Enclave

Bien évidemment, cette mise à jour next gen a ses avantages comme une quête en lien avec l’Enclave, des armes et armures associées à cette faction, des bugs mineurs corrigés, etc. Mais elle cause énormément de soucis et a même provoqué le retard d’un contenu additionnel très attendu et conçu par des fans, Fallout : London.