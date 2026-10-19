Le compte à rebours a commencé. À un mois de la sortie de GTA 6, un chercheur a ouvert au public ses travaux pour percer le dernier firmware de la PS5, celui-là même qu’exige le jeu de Rockstar. Son arme secrète : une communauté de bénévoles épaulés par des intelligences artificielles. Coup de bluff ou vraie menace pour Sony ?

GTA 6 est prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. © Girts Ragelis

Sur GitHub, un développeur qui signe ZigZagBoi1 a publié un dépôt entièrement consacré au firmware 14.10 de la PS5, la dernière version du logiciel système de la console. Son ambition : dénicher une faille capable d’ouvrir le cœur du système avant le 19 novembre, date de sortie de GTA 6. Pour y parvenir, il sollicite l’aide de la scène homebrew… et compte bien mettre l’IA au travail.

Pourquoi le firmware 14.10 obsède les hackers

Fin septembre, la scène PS5 a vécu un moment rare avec Relapse, un jailbreak qui déverrouille les PS5 et PS5 Pro tournant sous les firmwares 7.00 à 13.60. La version 14.00, publiée le 16 septembre, a été la première à contrecarrer Relapse, puis Sony a déployé la 14.10 le 1er octobre avec de nouveaux correctifs de sécurité.

Depuis, l’étau se resserre. Sony réclame désormais la 14.10 pour accéder au PlayStation Network. Et selon le compte PlayStation Game Size, GTA 6 exigera au minimum cette même version pour se lancer. Pour les propriétaires de consoles modifiées, l’équation devient cruelle : renoncer au jailbreak ou à Vice City.

L’IA mobilisée pour sonder la console

Le dépôt de ZigZagBoi1 rassemble 62 scripts de test destinés à cartographier les réactions du système et ses éventuelles faiblesses. Une section invite explicitement les contributeurs à demander à leur assistant IA de rédiger de nouveaux tests, à partir d’un modèle pensé pour Claude, l’IA d’Anthropic.

L’expérience pourrait toutefois buter sur les garde-fous des chatbots, conçus pour refuser d’aider à monter des attaques informatiques. Un ticket ouvert sur le dépôt pose d’ailleurs la question sans détour, sous le titre “Claude Safeguards?”.

Le hacker affiche une confiance certaine. Sur X, il assure pouvoir craquer la 14.10 avant la sortie de GTA 6 si la communauté le soutient, avec l’objectif d’extraire les fichiers du jeu pour le faire tourner sur PC par émulation, comme le rapporte Twisted Voxel.

Une PS5 encore loin de capituler

Les ambitions se heurtent à la réalité du terrain. ZigZagBoi1 dispose d’un accès limité au niveau applicatif, obtenu via un visual novel japonais, mais aucun exploit noyau fonctionnel n’existe à ce stade. Le firmware 14.10 ne peut donc pas être considéré comme jailbreaké.

Même en cas de percée, faire tourner GTA 6 sur PC par émulation représenterait un chantier colossal, bien au-delà de quelques semaines de travail. Sony, de son côté, n’a fait aucun commentaire. Pour l’heure, le verrou tient bon, et rien n’empêche le constructeur de publier une nouvelle mise à jour d’ici le 19 novembre.

Source : GitHub ZigZagBoi1