Rockstar encore piraté avant GTA 6 : les hackers publient les données volées

Rockstar a refusé de payer la rançon exigée par les pirates du groupe ShinyHunters. Ils ont donc mis leur menace à exécution en dévoilant les données compromises. Celles-ci ne révèlent toutefois rien de croustillant sur GTA 6.

© Rockstar

A quelques mois de la sortie de GTA 6, Rockstar a été ciblé par le groupe de pirates ShinyHunters. L’éditeur ayant refusé de payer la rançon exigée, les hackers ont publié les données dérobées sur le dark web. Selon le studio, la base compromise inclurait seulement “un volume limité d’informations non essentielles”. “Cet incident n’a aucune incidence sur notre organisation ni sur nos joueurs”, estimait Rockstar, confiant.

Autrement dit, ne vous attendez pas à découvrir des informations exclusives sur GTA 6 comme lors de la fuite de 2022. Les malfrats de ShinyHunters n’ont pas attaqué directement les serveurs de Rockstar, compromettant plutôt Anodot, un service tiers d’analyse cloud utilisé par l’éditeur. Après avoir intercepté des jetons d’authentification, ils sont parvenus à s’inviter dans l’environnement Snowflake du studio en se faisant passer pour un service légitime.

Piratage de Rockstar : que nous apprennent les données dérobées ?

Alors que la date butoir était fixée au 14 avril, le groupe a finalement publié les données volées en avance sur le dark web. “Vos données de métriques d’instances Snowflake ont été compromises par Anodot.com. Nous n’avons pas de chaîne Telegram et ces données n’ont jamais été mises en vente, contrairement à ce qui a été rapporté sur X, pour 200 000 $. Elles ont maintenant fuité. Quel effet cela fait-il d’être à la une ?” lancent les cybercriminels pour narguer Rockstar.

ShinyHunters leaked the RockStar Games data.



The data isn't anything special. There is no PII or source code. The data is primarily financial metrics.



This may come as a surprise to some of you, but based off of this data, it appears RockStar Games makes a FUCK TON of money — vx-underground (@vxunderground) April 13, 2026

Sauf que cette fois-ci, le studio n’est pas confronté à une fuite d’images de gameplay de GTA 6, ce qui aurait nui à la campagne marketing du futur blockbuster. D’après les premières analyses, les données dévoilées incluent principalement des statistiques concernant GTA Online et Red Dead Online et leurs revenus engrangés. Parmi les chiffres les plus frappants, le premier cité aurait généré en moyenne plus de 500 000 dollars par semaine entre juin 2024 et avril 2026, soit environ 26,4 millions de dollars par an.

Un montant qui paraît bien maigre face à GTA Online qui aurait rapporté 9,6 millions de dollars par semaine entre septembre 2025 et avril 2026 (soit près de 500 millions de dollars par an).

La répartition de GTA Online par plateforme a également été dévoilée. La PS5 domine largement, avec près de 3,5 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et 4,5 millions de dollars de revenus par semaine, tandis que le PC arrive bon dernier avec seulement 894 000 utilisateurs actifs et 264 000 dollars de recettes hebdomadaires. Par ailleurs, on apprend que les sommes colossales générées par GTA Online proviennent de 4 % de ses joueurs.

Des révélations intéressantes qui ne font que confirmer ce que l’on savait déjà : Rockstar engrange beaucoup d’argent avec GTA Online, Red Dead Online est largement délaissé et le modèle free-to-play repose sur les dépenses d’une infime minorité de joueurs. Rien de nouveau au soleil.