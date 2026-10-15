Jailbreak PS5 : Sony verrouille le PlayStation Network et place les pirates face à un choix impossible

Depuis quelques jours, des joueurs découvrent un message d’erreur au moment de se connecter au PSN. Le responsable tient en un numéro de version, 14.10, et pour la scène homebrew, il sonne comme un ultimatum. Le calendrier choisi par Sony, à quelques semaines de GTA 6, n’a rien d’innocent.

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Sony exige désormais le firmware 14.10 pour se connecter au PlayStation Network. Les PS5 restées sur une version antérieure, 14.00 comprise, se voient refuser l’accès, selon plusieurs membres du subreddit r/ps5homebrew repérés par Notebookcheck. Une console classique s’en tire avec une mise à jour. Une machine jailbreakée doit trancher : installer le firmware et perdre la faille, ou vivre hors ligne.

Relapse neutralisé depuis septembre

Le jailbreak Relapse exploite une faille du navigateur intégré puis du noyau pour ouvrir le système des PS5 et PS5 Pro, du firmware 7.00 au 13.60. De quoi lancer des applications non officielles, mais aussi des copies de jeux. Le firmware 14.00 du 16 septembre a refermé la brèche, comme celle de Byepervisor Reborn, puis la 14.10 du 1er octobre a ajouté des correctifs non détaillés. Aucun retour arrière officiel n’existe.

Le prix du hors ligne

Sans PSN, adieu le multijoueur et le PlayStation Store. Certains jeux dématérialisés refusent même de démarrer faute de pouvoir vérifier leur licence. Exiger le dernier firmware reste une vieille habitude de Sony, qui n’a jamais revendiqué viser un exploit précis. Le contexte trahit pourtant une certaine fébrilité.

Overdrive et GTA 6 en toile de fond

Le 11 octobre, Edigax dévoilait Overdrive, une boutique pirate calquée sur le PlayStation Store et revendiquant plus de 1 600 jeux gratuits. Beaucoup y ont vu un pied de nez à Sony, qui prépare l’abandon des jeux physiques. L’application a disparu peu après, sans explication officielle, et des clones ont surgi.

Le compte PlayStation Game Size a par ailleurs découvert que GTA 6 réclamera le firmware 14.10 à sa sortie le 19 novembre. Rien ne prouve une intention antipiratage, les jeux récents exigeant souvent un système à jour. Pour une PS5 bloquée en 13.60, l’équation reste implacable : Vice City ou le jailbreak.

Source : Notebookcheck