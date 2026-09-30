PS5 et PS5 Pro : ce piratage express déverrouille presque toutes les consoles en quelques secondes

Baptisé Relapse, un nouvel exploit permet d’exécuter du code non autorisé sur les PS5 et PS5 Pro équipées des firmwares 7.00 à 13.60, directement depuis le navigateur de la console. Seules les machines passées à la version 14.00, déployée en septembre, lui échappent pour l’instant.

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Le 29 septembre, Lance McDonald, développeur et moddeur réputé de la scène PlayStation, a annoncé la nouvelle sur X : toutes les PS5 peuvent désormais être jailbreakées, sauf celles mises à jour ces derniers jours. La PS5 Pro est aussi concernée. L’outil a été publié sur GitHub par un développeur qui signe ntfargo, et son nom sonne comme une rechute pour Sony : Relapse.

Comment fonctionne le jailbreak Relapse sur PS5

La méthode enchaîne deux failles. La première exploite WebKit, le moteur du navigateur intégré, pour corrompre la mémoire. La seconde s’attaque au noyau et ouvre un accès complet en lecture et en écriture au cœur du système. Aucune intervention matérielle n’est nécessaire.

La vitesse d’exécution impressionne. La précédente méthode publique, P2JB, pouvait réclamer jusqu’à 50 minutes, alors que Relapse aboutit en quelques secondes. En contrepartie, l’accès s’évapore à chaque redémarrage, et l’étape du noyau peut figer la console.

Firmware 13.60 ou 14.00 : quelles PS5 sont vulnérables

Toute console restée sur un système antérieur à la version 14.00 est exposée, y compris les modèles neufs qui patientent en rayon. Sur Reddit, des adeptes affirment même faire tourner des sorties récentes comme Marvel’s Wolverine.

Le pari comporte des risques. Sony bannit régulièrement du PlayStation Network les consoles modifiées, et en France, contourner des protections techniques expose à des poursuites. Le constructeur n’a pas encore réagi, mais il dispose d’une riposte classique : un correctif système. Les plus déterminés l’esquiveront en gardant leur machine hors ligne.

Source : GitHub de Relapse