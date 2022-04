Québec : le ministère de la Santé redirige les internautes vers une vidéo Pornhub

Pornhub

Sur Twitter, le ministère de la Santé du Québec diffuse quotidiennement les dernières données relatives au coronavirus. Un moyen d’informer les citoyens sur l’évolution de la situation sanitaire et sur le nombre de cas. Encore faut-il assortir son tweet du lien adéquat. Car au lieu de les envoyer vers le site quebec.ca, le tweet en question a redirigé les citoyens vers le célèbre site pornographique Pornhub.

Supprimée 40 minutes après sa mise en ligne, la publication n’a évidemment pas échappé à la twittosphère, partagée entre indignation et fou rire. Un autre tweet, contenant le bon lien, a ensuite été posté ainsi qu’un mea culpa : « En raison d’une situation hors de notre contrôle, un lien avec du contenu inapproprié a été publié sur notre compte Twitter. Nous en cherchons les causes. Nous sommes désolés des inconvénients », peut-on ainsi lire.

Vidéo Pornhub : la bourde du ministère de la Santé québécois

Cité par le média La Presse, le ministère précise avoir retiré le tweet « dès que nous avons été mis au courant de la situation ». Et de souligner qu’une enquête était en cours afin de faire la lumière sur cet acte manqué. Les internautes se sont empressés de commenter le tweet d’excuses du ministère, certains se montrant indulgents : « C’est VRAIMENT juste drôle, stressez pas avec ça », a notamment tweeté le journaliste Laurent LaSalle.

« Le télétravail permet de faire plein de choses… C’est vraiment efficient le télétravail », ironise de son côté un internaute. D’autres utilisateurs se sont toutefois montrés plus vindicatifs : « Arrêtez de confier à des ados attardés et aux joueurs accros à la pornographie la responsabilité de vos comptes Twitter et de vos autres comptes sur les réseaux sociaux », s’offusque ainsi Marie-Élaine Boucher.

« On sait maintenant ce que vos employés font durant les heures de travail. Un copié-collé qui a échappé à la vigilance d’un employé qui se divertit durant les heures de bureau. Hors de votre contrôle mon œil », déplore Eric D. Tremblay. Outre la piste de la négligence, il n’est pas exclu que le compte Twitter ministère ait été victime d’un piratage.