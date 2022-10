Quentin Tarantino répond à l’affirmation de Kanye West selon laquelle Django Unchained était son idée

Django Unchained © Andrew Cooper, Weinstein Company

Quentin Tarantino est apparu jeudi soir sur Jimmy Kimmel Live! et a été interrogé sur les récentes affirmations de Kanye West selon lesquelles il aurait donné à Tarantino l’idée de son film à succès, Django Unchained.

Sorti en 2012, Django Unchained aura rapporté 425 millions de dollars au box-office international et a remporté plusieurs Oscars, dont celui du meilleur scénario pour Tarantino, qui a également réalisé le film. Mettant en vedette Jamie Foxx dans le rôle principal, le film dépeint la vengeance d’un chasseur de primes.

Pour Tarantino, le scénario de Django Unchained était son idée, pas celle de Kanye West

Tarantino avait commencé à travailler sur le scénario en 2007, deux ans après la sortie de la chanson à succès de Kanye, Gold Digger, qui a remporté un Grammy pour la meilleure performance rap solo.

La semaine dernière, Kanye s’était assis pour une longue interview avec Piers Morgan et a évoqué Quentin Tarantino et Jamie Foxx, en disant: « C’était mon idée ! J’avais proposé l’idée à Jamie Foxx et à Quentin Tarantino comme une vidéo pour Gold Digger, puis Tarantino en a fait un film »

Hier soir, Jimmy Kimmel a demandé à Quentin Tarantino si le scénario du film provenait bien d’une idée de Kanye West. Le réalisateur l’a démenti. « J’ai eu l’idée de Django bien avant de rencontrer Kanye » a-t-il dit, en précisant que Kanye avait effectivement eu l’idée de se faire passer pour un esclave dans l’un de ses clips.

« Will Smith a été choisi à l’origine pour Django avant d’être remplacé par Jamie Foxx à cause de différences créatives. Pour Kanye West, prétendre que l’idée était la sienne n’est pas seulement un mensonge complet, cela n’a même aucun sens » avait également dit Derek Martin, sur Twitter.

Source : WeGotThisCovered