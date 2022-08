Top Gun Maverick : voici ce qu’en pense Quentin Tarantino

Tom Cruise dans Top Gun: Maverick, Quentin Tarantino © Paramount Pictures, DR

Quentin Tarantino ne donne pas souvent son avis, mais vous pouvez le compter parmi les millions de cinéphiles qui sont tombés amoureux de Top Gun: Maverick en cette saison estivale. Le réalisateur s’est arrêté au podcast de ReelBlend cette semaine et n’avait que des éloges à partager sur la suite de Tom Cruise.

Quentin Tarantino, très fan de Top Gun: Maverick

« J’ai adoré. C’était vraiment fantastique ! » a déclaré Quentin Tarantino. « Je l’ai vu au cinéma. Ce film et West Side Story représentent de véritables spectacles cinématographiques. Je ne pensais plus jamais en voir. C’était fantastique » a-t-il dit avec enthousiasme.

Il faut dire que Top Gun: Maverick est en passe de dépasser Titanic et de devenir le film Paramount Pictures le plus rentable de tous les temps. Il a d’ailleurs reçu des critiques extrêmement élogieuses de la presse. Au niveau mondial, Top Gun: Maverick est devenu le 24e film le plus rentable de tous les temps. Avec 544,500 millions de dollars de recettes dans le monde, en plus des 601,921 millions de dollars aux États-Unis, le film réalisé par Joseph Kosinski enregistre 1,3 milliard de dollars au total, pulvérisant les scores du premier film.

« J’aime tellement le cinéma de Tony Scott », a déclaré Tarantino. « Joseph Kosinski a fait un excellent travail. Le respect et l’amour de Tony étaient dans chaque scène. C’était presque dans chaque décision. Tout a été fait consciemment, mais d’une manière vraiment cool et respectueuse » a-t-il ajouté.

En plus d’être un bon film, Top Gun: Maverick représente probablement le meilleur de ce que proposait le cinéma dans les années 80. En revanche, Tom Cruise refuse de le voir un jour disponible en streaming. « Je fais des films pour le grand écran », avait-il dit, à l’époque. Le film aura été une expérience irréelle pour l’acteur, qui avait évoqué un tournage incroyable et bouleversant.

Source : YouTube / ReelPodcast