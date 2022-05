Regardez l’éclipse lunaire que vous avez ratée cette nuit

Une éclipse lunaire totale est un phénomène astronomique plutôt rare. La Lune qui vire au rouge en passant totalement dans l’ombre de la Terre est un spectacle à ne pas manquer. Il y a quelques heures, en fin de nuit, une éclipse lunaire totale s’est produite. L’ombre de la Terre s’est entièrement projetée sur la Lune qui était éclairée par le Soleil. La Terre, le Soleil et la Lune étaient alignés sur le même axe. La Lune a alors pris une coloration rougeâtre, ce qui s’appelle la « Lune de Sang ».

L’éclipse lunaire totale du 21 janvier 2019 – Crédit : Giuseppe Donatiello, CC0

Cette éclipse lunaire totale n’était pas visible du monde entier. Comme la NASA l’avait précisé, elle était visible par « les gens avec un ciel clair dans les Amériques, en Europe et dans certaines parties de l’Afrique ». Contrairement aux éclipses solaires comme celle capturée par le satellite GOES-16, une éclipse lunaire peut s’admirer à l’œil nu sans filtre. Ceux qui avaient un télescope, des jumelles ou même des lunettes astronomiques ont pu encore mieux profiter de l’éclipse lunaire.

La NASA a filmé l’éclipse lunaire totale du début à la fin

Si vous avez manqué l’éclipse lunaire totale de cette nuit, la NASA a filmé le phénomène astronomique. Vous pouvez la voir en entier dans la vidéo ci-dessous partagée par l’agence spatiale américaine.

Aux alentours de 3h30, heure de France métropolitaine, cette nuit, l’éclipse pénombrale a démarré. Cela signifie que la Lune est entrée dans la pénombre de la Terre. Elle a commencé à s’assombrir, mais pas entièrement. Une heure plus tard, l’éclipse partielle a débuté avec une partie de la Lune qui est entrée dans l’ombre de la Terre.

L’éclipse lunaire totale, quand la Lune est passée entièrement dans l’ombre de la Terre, a eu lieu à 5h29. Notre satellite naturel a alors pris la fameuse teinte rouge jusqu’à 6h53, heure de la fin de l’éclipse lunaire totale. La couleur rouge de la Lune pendant une éclipse totale est due au phénomène appelé diffusion de Rayleigh.

Enfin, d’ici quelques semaines, la NASA partagera les images de l’éclipse lunaire totale capturée par la sonde spatiale Lucy située à plus de 100 millions de kilomètres de la Terre. Son imageur L’LORRI a capturé une vue à la fois de la Terre et de la Lune pendant l’éclipse. Il va néanmoins falloir patienter plusieurs semaines avant de recevoir les images, les télécharger et les traiter.

Source : NASA