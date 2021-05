Pourquoi la Lune devient-elle rouge pendant une éclipse lunaire totale ?

En fonction du pays où vous vous trouvez, vous aurez peut-être l’occasion d’apercevoir dans la nuit du 25 au26 mai 2021 une « Super Lune de sang », la première depuis plus de deux ans.

La Super Lune sera visible dans le monde entier, et l’éclipse lunaire totale sera visible dans de nombreuses régions du monde, notamment dans l’ouest des États-Unis.

Eclipse lunaire- Crédit : Martin Adams – Unsplash

Les éclipses lunaires ne peuvent se produire que lors d’une pleine lune, lorsque le soleil éclaire complètement la surface. En général, il n’y a pas d’éclipse lors d’une pleine Lune. En effet, la Lune tourne dans un plan légèrement différent de celui de la Terre et du soleil. Cependant, il arrive que les plans coïncident. Par conséquent, il arrive que la Terre passe entre la Lune et le soleil et coupe la lumière du soleil, provoquant une éclipse. Dans l’Antiquité, les Grecs se servaient déjà d’une machine pour prédire les éclipses.

La Lune ne s’assombrit pas totalement lors d’une éclipse totale de Lune. La lumière du soleil est composée de différentes couleurs. Ces couleurs peuvent être séparées par réfraction à travers un prisme, ou par exemple dans les arcs-en-ciel. Récemment, des scientifiques ont utilisé la Lune comme miroir pour étudier la Terre pendant une éclipse lunaire.

Pourquoi la Lune devient-elle rouge ?

La raison pour laquelle la Lune prend une couleur rougeâtre pendant la totalité est un phénomène appelé diffusion de Rayleigh. Les couleurs proches de l’extrémité bleue du spectre sont diffusées plus fortement que les couleurs proches de l’extrémité rouge du spectre. C’est le même mécanisme qui est à l’origine des levers et couchers de soleil colorés et du bleu du ciel. C’est pourquoi la partie rougeâtre de la lumière solaire domine la lumière qui atteint la surface de la Lune.

La Lune devient rouge pendant une éclipse lunaire totale parce que l’atmosphère terrestre agit comme une lentille et réfracte la lumière du soleil vers la Lune. Elle disperse aussi plus fortement les composantes bleues de la lumière solaire et laisse davantage de composantes rougeâtres atteindre la Lune.

