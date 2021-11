Samsung Galaxy S22 et S22+ : des rendus dévoilent le design des smartphones

Attendus pour le début de l’année prochaine, les Samsung Galaxy S22 et S22+ n’auraient pas un design radicalement différent de celui de leurs prédécesseurs, les S21 et S21+. Plusieurs rendus donnent une idée de ce à quoi les S22 et S22+ pourraient ressembler.

En attendant le lancement des Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra prévu pour janvier 2022, des rendus non officiels ont été créés pour montrer à quoi pourraient ressembler les nouveaux smartphones. D’après les fuites, le Galaxy S22 Ultra pourrait bénéficier d’un nouveau design par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S21 Ultra. Néanmoins, aucune amélioration majeure de la partie photo du S22 Ultra ne serait à prévoir.

Rendu des Galaxy S22 et S22+ – Crédit : LetsGoDigital

En ce qui concerne les Galaxy S22 et S22+, il se pourrait bien que ces deux modèles ne soient pas très différents des S21 et S21+ en termes de design. Le site LetsGoDigital a partagé plusieurs rendus des S22 et S22+ créés par un artiste italien, Giuseppe Spinelli.

Un design amélioré pour les Samsung Galaxy S22 et S22+, mais peu de changements

Les rendus confirment que les Galaxy S22 et S22+ auront un design amélioré par rapport aux S21 et S21+. Cependant, les changements ne sautent pas aux yeux. Ils sont même plutôt discrets. Comme vous pouvez le voir sur les images, le poinçon pour la caméra frontale est toujours situé au milieu de l’écran, mais il semble être plus petit que sur les modèles précédents.

De plus, les écrans des deux smartphones semblent plus aplatis sur les rendus. Cela suggère que Samsung aurait abandonné les écrans très incurvés, du moins pour son flagship de cette année. D’ailleurs, les écrans des S22 et S22+ seraient aussi plus petits que ceux de leurs prédécesseurs. Ils mesureraient respectivement 6,06 pouces et 6,55 pouces.

Rendu des Galaxy S22 et S22+ – Crédit : LetsGoDigital

Au niveau de la face arrière des smartphones, on retrouve un module photo avec trois capteurs alignés verticalement. L’un d’entre eux serait un Samsung ISOCELL GN5 de 50 Mpx. D’ailleurs, Samsung n’a probablement pas prévu un capteur de 200 Mpx pour le Galaxy S22 Ultra comme certaines fuites le suggéraient. Le smartphone haut de gamme pourrait cependant être équipé d’un téléobjectif de 10 Mpx avec un zoom optique 3x.

Enfin, il faut rappeler que ces designs ne sont pas officiels et qu’il vaut donc mieux les prendre avec des pincettes. Samsung n’a pas encore levé le voile sur les Galaxy S22. Les rendus des smartphones ont été exclusivement créés à partir des informations qui ont fuité jusqu’à présent sur la toile.

Source : NotebookCheck