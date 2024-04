Si vous vous garez sur une place réservée aux voitures électriques, quelles sont les sanctions ?

Si vous êtes un véhicule thermique ou une électrique qui n’a pas besoin d’être rechargée, ne vous garez jamais sur un emplacement réservé aux voitures électriques. Vous vous exposez à une amende forfaitaire de 35 euros et la possible mise en fourrière de votre automobile.

Si vous êtes un véhicule thermique ou une électrique qui n’a pas besoin d’être rechargée, vous garer sur un emplacement réservé aux voitures électriques vous expose à des sanctions

Les sanctions sont de 35 euros d’amende forfaitaire et votre voiture peut être placée à la fourrière avec des frais supplémentaires à votre charge

Il s’agit de l’article R417-10 du Code de la route

Si vous roulez en voiture électrique, peut-être que vous vous êtes déjà agacé qu’un véhicule thermique occupe un emplacement réservé d’une borne de recharge ou qu’une autre électrique qui n’est pas branchée y soit alors qu’il n’y a plus de place. Pourtant, il est interdit pour eux de s’y garer comme le rapporte Capital.

Comme rapporté par nos confrères, l’article R417-10 du Code de la route explique qu’il est “considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques”.

Si vous êtes un véhicule thermique garé sur l’emplacement de parking d’une borne de recharge, vous risquez une amende forfaitaire de 35 euros. Idem pour les voitures électriques qui ne sont pas branchées et squattent donc une place disponible pour d’autres automobilistes qui auraient besoin d’une recharge.

Si l’amende de 35 euros ne dissuade pas certains automobilistes, il leur faudra prendre en compte que les autorités peuvent acter la mise en fourrière d’un véhicule qui n’a pas à se trouver sur cette place réservée. Il faut donc compter des frais supplémentaires pour l’enlèvement.

Des frais supplémentaires si vous êtes à 100% de batterie

Mais ce n’est pas tout puisque si vous branchez votre voiture électrique mais que vous restez plus longtemps que nécessaire, les constructeurs sont en mesure de vous facturer des frais supplémentaires. Par heure en plus, par exemple, Tesla ajoute 22,50 euros à la facture si vous avez dépassé les 100% et jusqu’à 55 euros si aucune autre place n’est disponible. Chez TotalEnergies, c’est 20 centimes d’euro par minute lorsque après 45 minutes de trop.

En conclusion : si vous êtes un véhicule thermique, ne vous garez pas sur un emplacement de recharge électrique sous peine d’une amende et d’une possible mise en fourrière avec retrait à vos frais. Idem si vous avez une voiture électrique qui n’a pas besoin d’être rechargée. Dans le cas d’un modèle qui a besoin d’être chargé, libérez immédiatement la place lorsque vous avez fait le plein pour éviter des frais supplémentaires.

