Siri : certaines fonctionnalités vont disparaître avec iOS 15

Apple a annoncé que de nombreuses interactions de Siri avec des applications Apple et tierces ne seront plus prises en charge « dans toutes les versions nouvelles et existantes du système d’exploitation » dès l’arrivée d’iOS 15 cet automne.

Apple a publié mercredi la dernière version bêta publique d’iOS 15, et a dévoilé que la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone supprimera certaines fonctions utiles de Siri.

Siri – Crédit : Omid Armin / Unsplash

En effet, à l’arrivée d’iOS 15 et des autres mises à jour de l’automne, les développeurs ne pourront plus cibler une poignée d’API de raccourci, notamment celles qui concernent les demandes de covoiturage et les commandes CarPlay. On imagine donc que cela mettra fin aux fonctionnalités de Siri avec des applications tierces comme Uber.

En plus des commandes sur Uber, on note également la fin des demandes CarPlay, comme la modification des paramètres de climatisation ou de musique, des demandes liées aux services bancaires, comme le paiement de factures ou le transfert d’argent. Apple réduit également la capacité de Siri à s’intégrer aux applications de gestion des tâches. En effet, les utilisateurs d’applications populaires de tâches et de notes ne pourront plus créer une nouvelle liste de tâches, supprimer une tâche ou modifier une note en utilisant Siri.

Apple supprime des fonctionnalités de Siri, au lieu de l’améliorer

Sur la page d’assistance aux développeurs d’Apple, la firme indique que « à partir de la version client d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 cet automne, certains domaines d’intention de SiriKit seront dépréciés et ne seront plus pris en charge dans toutes les versions nouvelles et existantes du système d’exploitation. Si un utilisateur fait une demande qui exploite l’une de ces API après qu’elle ait été supprimée, Siri répondra qu’il ne peut pas prendre en charge la demande. ».

L’explication la plus probable pour laquelle Apple met fin au support de ces commandes pourrait être que l’adoption par les développeurs était faible et que les clients ne les utilisaient tout simplement pas beaucoup. Néanmoins, il est dommage de voir Apple supprimer des fonctionnalités de son assistant virtuel, plutôt que de l’améliorer.

iOS 15 devrait être disponible pour tous cet automne en version stable. La nouvelle mise à jour de l’OS inclurait notamment une nouvelle fonction de suivi des aliments. Elle pourrait arriver en même temps que l’iPhone 13, dont la sortie pourrait être compliquée à cause de la pénurie mondiale de composants.

Source : Apple