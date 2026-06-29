Soldes Amazon : 120 € de réduction sur cet aspirateur Dyson sans fil très performant

Ne passez pas à côté des soldes estivales sur Amazon. Actuellement, l’aspirateur Dyson V8 Cyclone profite d’une promotion appréciable de -30 %. Ce modèle brille notamment par sa puissance d’aspiration, sa discrétion et son autonomie prolongée.

Pendant les soldes d’été, vous pouvez trouver de très bonnes affaires sur les produits dédiés à l’entretien de la maison. En l’occurrence, le Dyson V8 Cyclone bénéficie actuellement d’une jolie ristourne de 30 % sur Amazon. Cet aspirateur balai sans fil voit ainsi son prix chuter de 120 euros, passant de 399 euros à 279 euros. Il faut toutefois faire vite, les stocks risquant de s’épuiser rapidement.

Le Dyson V8 Cyclone offre un compromis efficace entre puissance, autonomie et discrétion sonore. Capable de s’adapter à différents types de sols tout en conservant une bonne performance sur la durée, il peut délivrer jusqu’à 150 air watts (AW) en puissance maximale. De quoi permettre d’aspirer efficacement poussières fines, débris plus lourds et saletés incrustées dans les tapis ou sur les sols durs.

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Le Dyson V8 Cyclone est à prix doux pendant les soldes

Côté autonomie, l’aspirateur peut tenir la route pendant 60 minutes en mode standard, grâce à sa batterie lithium-ion. Autre atout notable, sa batterie interchangeable permet de prolonger facilement la durée d’utilisation. Il suffit d’ajouter une seconde batterie à clipser pour doubler l’autonomie. Le V8 brille également grâce à ses 15 cyclones qui capturent et séparent la poussière des débris pour maintenir de bonnes performances d’aspiration au fur et à mesure que le réservoir se remplit.

On apprécie aussi son filtre hermétique qui capture la poussière et les particules jusqu’à 0,3 micron ainsi que sa brosse Motorbar, conçue pour démêler et éliminer efficacement les poils d’animaux. Le Dyson V8 Cyclone est également efficace pour atteindre les zones difficiles d’accès grâce à son long suceur capable de pénétrer jusqu’à 18 cm dans des espaces étroits de seulement 1,3 cm de largeur.