Prime Day : réduction de 150 € sur ce très bon robot aspirateur, dépêchez-vous !

La marque MOVA profite du Prime Day pour brader son aspirateur P70 Pro Ultra. Ce modèle performant que nous avons testé voit son prix chuter de 150 euros grâce à une promotion de – 21%.

© Tom’s Guide

MOVA marque le coup pour le Prime Day d’Amazon. La marque casse notamment les prix de plusieurs aspirateurs robots dont le Mova P70 Pro Ultra que nous avons testé ici. Ce modèle performant profite d’une belle ristourne de 150 euros, son prix chutant à 549 euros au lieu de 699 euros. Bonne nouvelle, la promotion reste d’actualité jusqu’au 8 juillet, soit bien au-delà de la période du Prime Day.

Grosse promotion sur le Mova P70 Pro Ultra pendant le Prime Day

Cet aspirateur robot offre une puissance d’aspiration de 30 000 Pa, un système intelligent d’entretien des tapis (avec retrait automatique des serpillières), ainsi que deux serpillières rotatives pour nettoyer les bordures et les angles. Lors de nos tests, nous avons particulièrement apprécié sa fonction d’autonettoyage efficace, sa puissante aspiration et sa capacité à éviter les obstacles avec précision.

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Le MOVA P70 Pro Ultra a également d’autres atouts, comme son distributeur de produit nettoyant et sa détection automatique des tapis. En définitive, cet aspirateur robot offre des performances cohérentes avec son positionnement tarifaire, lequel devient encore plus attractif grâce à la promotion du jour. Bonne nouvelle, d’autres produits MOVA destinés à l’entretien de la maison et du jardin sont également bradés sur Amazon :

Robots aspirateurs et laveurs

MOVA V50 Ultra Complete : 679 € au lieu de 999 €

MOVA Z60 Ultra Roller Complete : 749 € au lieu de 1 199 €

Aspirateurs eau et poussière

MOVA M50 : 239 € au lieu de 349 €

Robots tondeuses sans fil

MOVA LiDAX Ultra 800 : 799 € au lieu de 949 €

MOVA LiDAX Ultra 1200 : 879 € au lieu de 1 099 €

MOVA ViAX 250 : 499 € au lieu de 579 €

MOVA ViAX 500 : 549 € au lieu de 749 €